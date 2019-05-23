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Четверг, 23.05.2019
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Пример для многих: Евгения Власова порадовала фанов цветущим видом

Пример для многих: Евгения Власова порадовала фанов цветущим видом
20:20 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Евгения Власова опубликовала новый снимок в Instagram.

На них она запечатлена в спортивном образе — легинсах и топе. Волосы певица собрала в пучок на голове, а на лицо нанесла легкий макияж. 41-летняя артистка выглядит очень свежо и молодо на новых фото.

 
 
 
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Готовлю для вас новую порцию видео,на тему моего восстановления после операции!В новом видео я буду говорить о том,каким образом я буду избавляться от шрама,об уходе за зоной живота и конечно же занятия спортом с моим дорогим @mysportassistant Скажу честно,когда смотрю на шрам,тяжело на душе...Прошло 1,5 года,а принять это пока что трудно Но время лечит☺️Подписывайтесь на мой ютуб канал,ссылка в шапке профиля!И занимайтесь спортом в красивой и качественной одежде от @cajubrasil_ua как #я ,это реально поднимает настроение! #жизнь#лето#спорт#мечта#радость#любовь#sport#украина#день#киев

Публикация от Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)

"Готовлю для вас новую порцию видео,на тему моего восстановления после операции! В новом видео я буду говорить о том, каким образом я буду избавляться от шрама, об уходе за зоной живота и конечно же занятия спортом с моим дорогим @mysportassistant. Скажу честно, когда смотрю на шрам, тяжело на душе… Прошло 1,5 года, а принять это пока что трудно. Но время лечит", — написала Власова.

Поклонники всячески поддержали певицу в комментариях. "Молодец Женечка, Вы пример для многих", "Красоточка", "Вы восстанавливайтесь и не думайте ни о чем плохом, даже если шрам останется ну что сделаешь, Будьте здоровы", "Вы очень красивая, шрам это ерунда", "Женечка, не расстраивайтесь! Тело аременно, главное что вы душой красивы! И главное что все хорошо и что вы живы. Шрамы это не самое плохое в жизни", - пишут фанаты.

 Евгения Власова продемонстрировала стройную фигуру

41-летняя украинская певица Евгения Власова — настоящий борец. Несколько лет назад артистка перенесла онкологию. Она длительное время проходила лечение и наконец-то вышла из клиники. Сейчас артистка часто публикует новые записи на официальную страницу в Instagram. Звезда показывает поклонникам разные сферы своей жизни, а недавно продемонстрировала, как занимается спортом.

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Instagram, Фото, Снимки, Певица, Евгения Власова.
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