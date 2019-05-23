Пример для многих: Евгения Власова порадовала фанов цветущим видом

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Евгения Власова опубликовала новый снимок в Instagram.

На них она запечатлена в спортивном образе — легинсах и топе. Волосы певица собрала в пучок на голове, а на лицо нанесла легкий макияж. 41-летняя артистка выглядит очень свежо и молодо на новых фото.

"Готовлю для вас новую порцию видео,на тему моего восстановления после операции! В новом видео я буду говорить о том, каким образом я буду избавляться от шрама, об уходе за зоной живота и конечно же занятия спортом с моим дорогим @mysportassistant. Скажу честно, когда смотрю на шрам, тяжело на душе… Прошло 1,5 года, а принять это пока что трудно. Но время лечит", — написала Власова.

Поклонники всячески поддержали певицу в комментариях. "Молодец Женечка, Вы пример для многих", "Красоточка", "Вы восстанавливайтесь и не думайте ни о чем плохом, даже если шрам останется ну что сделаешь, Будьте здоровы", "Вы очень красивая, шрам это ерунда", "Женечка, не расстраивайтесь! Тело аременно, главное что вы душой красивы! И главное что все хорошо и что вы живы. Шрамы это не самое плохое в жизни", - пишут фанаты.

41-летняя украинская певица Евгения Власова — настоящий борец. Несколько лет назад артистка перенесла онкологию. Она длительное время проходила лечение и наконец-то вышла из клиники. Сейчас артистка часто публикует новые записи на официальную страницу в Instagram. Звезда показывает поклонникам разные сферы своей жизни, а недавно продемонстрировала, как занимается спортом.