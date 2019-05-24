Холли Берри рассказала, что ее татуировка на всю спину ненастоящая

Новости шоу бизнеса: Оказалось, что рисунок на спине был лишь экспериментом для будущего фильма.

В марте Холли Берри взбудоражила поклонников снимком, опубликованным в Instagram. Кроме того, что 52-летняя актриса была топлес, на ее спине виднелась татуировка на всю спину. Тогда звезда не стала отвечать на многочисленные вопросы фанатов, но ее наряд на шоу Джеймса Кордена наглядно продемонстрировал, что она не делала тату.

"Джон Уик 3" продолжает лидировать в прокате, а Холли Берри продолжает продвигать фильм на различных ток-шоу. Папарацци удалось подловить актрису перед тем, как она прибыла в студию, и запечатлеть ее спину, на которой не было никаких татуировок. На этот факт решил указать и ведущий Джеймс Корден, чем немало удивил Холли.

"Оно настоящее? И ты всегда готовишь в таком виде?" — спросил он у Холли. "Яйцо? Да, яйцо точно настоящее, — пошутила актриса. — На самом деле, это временный рисунок. Я готовлюсь к съемкам нового фильма через несколько месяцев и пробую разные варианты татуировок. Хочу понять, что лучше подойдет моему персонажу".

Берри не раскрыла, в каком фильме собирается сниматься, но пообещала, что в ближайшее время фанаты увидят больше временных тату на ее теле. Актриса экспериментирует и с прическами: на премьере "Джона Уика 3" она продемонстрировала фотографам новую стрижку с выбритым затылком. Возможно, скоро Холли предстоит перевоплотиться в персонажа не менее дерзкого, чем знакомая Джона Уика София.