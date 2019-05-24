Вся в розовом: Кендалл Дженнер посетила благотворительный вечер в Каннах

Новости шоу бизнеса: Американская супермодель и участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" посетила ежегодный ужин amfAR.

На презентации своей коллекции сестра Кендалл Дженнер - Кайли, которую уже признали самой молодой миллиардершей в мире, презентовала новую косметическую линейку "Kylie Skin". Вся изюминка вечеринки состояла в дресс-коде: гости должны были прийти в розовых костюмах. Особенно новые наряды удалось представить популярной семейки шоу-бизнеса - Кардашян. Кукольные образы явно вписывались в фон вечеринки.

Гости были в восторге от угощений и общего впечатления, но одной девушки не хватало. Оказывается вечеринку сестры не посетила Кендалл Дженнер.

Дело в том, что в это время Кендалл посетила Каннский кинофестиваль. На фотографиях папарацци американская супермодель блистает в шикарных нарядах. Не пропустила она и благотворительный вечер amfAR.

Ежегодный ужин, на котором происходила презентация новой коллекции шведского бренда H&M и итальянского модельера Джамбаттиста Валли, Кендалл Дженнер выбрала для себя ярко-розовое, из шифона, платье из той же самой коллаборации. Оно очень хорошо подчеркивало стройную фигуру супермодели. К дополнению Кендалл выбрала босоножки на высоком каблуке в оттенок платья и большие жемчужные серьги.

Кендалл Дженнер на благотворительном ужине в Каннах

Фотографии с вечера приятно удивили поклонников Кендалл: "Вау", "Как же ты великолепна", "Это все и даже больше", "Это просто божественно".