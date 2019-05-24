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Вся в розовом: Кендалл Дженнер посетила благотворительный вечер в Каннах

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Вся в розовом: Кендалл Дженнер посетила благотворительный вечер в Каннах
14:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Американская супермодель и участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" посетила ежегодный ужин amfAR.

На презентации своей коллекции сестра Кендалл Дженнер - Кайли, которую уже признали самой молодой миллиардершей в мире, презентовала новую косметическую линейку "Kylie Skin". Вся изюминка вечеринки состояла в дресс-коде: гости должны были прийти в розовых костюмах. Особенно новые наряды удалось представить популярной семейки шоу-бизнеса - Кардашян. Кукольные образы явно вписывались в фон вечеринки.

Гости были в восторге от угощений и общего впечатления, но одной девушки не хватало. Оказывается вечеринку сестры не посетила Кендалл Дженнер.

Дело в том, что в это время Кендалл посетила Каннский кинофестиваль. На фотографиях папарацци американская супермодель блистает в шикарных нарядах. Не пропустила она и благотворительный вечер amfAR. 

Ежегодный ужин, на котором происходила презентация новой коллекции шведского бренда H&M и итальянского модельера Джамбаттиста Валли, Кендалл Дженнер выбрала для себя ярко-розовое, из шифона,  платье из той же самой коллаборации. Оно очень хорошо подчеркивало стройную фигуру супермодели. К дополнению Кендалл выбрала босоножки на высоком каблуке в оттенок платья и большие жемчужные серьги.

Кендалл Дженнер на благотворительном ужине в Каннах

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Фотографии с вечера приятно удивили поклонников Кендалл: "Вау", "Как же ты великолепна", "Это все и даже больше", "Это просто божественно".

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Все по теме:

Каннский кинофестиваль, Семейство Кардашян, Кендалл Дженнер, Благотворительный вечер, Розовое платье, Американская супермодель, Канны 2019, Ежегодный ужин amfAR, Kylie Skin.
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