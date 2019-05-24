Дочь Ольги Сумской удивила неотличимым сходством с матерью

Новости шоу бизнеса: На днях старшая дочь Сумской Тоня опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская актриса Ольга Сумская — мать двоих прелестных дочерей Тони и Ани.

Украинская актриса Ольга Сумская — счастливая мама двоих прекрасных дочерей. Артистка — прекрасный пример того, как можно быть и народной любимицей на сцене театра, и отличной мамой, и свежей красоткой в своих 52 года. В браке с Виталием Борисюком у Сумской родилась дочь Анна, а также от первого брака она воспитывает Тоню. К слову, старшая девушка, которой в этом году исполнится 29 лет, так сильно похожа на маму, что некоторые поклонники даже путают ее с Сумской. Особенно, если вспомнить архивные фото любимой артистки.

На фото она запечатлена в черной футболке и джинсах, а также модных белых кроссовках. Девушка распустила свои светлые волосы и улыбаясь смотрит куда-то вдаль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram На фоне мечтающих мужчин Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 18 Май 2019 в 5:51 PDT

"На фоне мечтающих мужчин", — написала Тоня под фото.

Подписчики Тони отметили, что дочь невероятно похожа на звездную маму: "На секунду показалось, что мама на фото", "Цей колір волосся дуже Вам личить".