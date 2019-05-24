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Пятница, 24.05.2019
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Дочь Ольги Сумской удивила неотличимым сходством с матерью

Дочь Ольги Сумской удивила неотличимым сходством с матерью
14:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях старшая дочь Сумской Тоня опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская актриса Ольга Сумская — мать двоих прелестных дочерей Тони и Ани.

Украинская актриса Ольга Сумская — счастливая мама двоих прекрасных дочерей. Артистка — прекрасный пример того, как можно быть и народной любимицей на сцене театра, и отличной мамой, и свежей красоткой в своих 52 года. В браке с Виталием Борисюком у Сумской родилась дочь Анна, а также от первого брака она воспитывает Тоню. К слову, старшая девушка, которой в этом году исполнится 29 лет, так сильно похожа на маму, что некоторые поклонники даже путают ее с Сумской. Особенно, если вспомнить архивные фото любимой артистки.

На фото она запечатлена в черной футболке и джинсах, а также модных белых кроссовках. Девушка распустила свои светлые волосы и улыбаясь смотрит куда-то вдаль. 

 
 
 
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На фоне мечтающих мужчин

Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Ольга Сумская продолжает радовать фанов цветущим видом

"На фоне мечтающих мужчин", — написала Тоня под фото.

Подписчики Тони отметили, что дочь невероятно похожа на звездную маму: "На секунду показалось, что мама на фото", "Цей колір волосся дуже Вам личить".

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Знаменитости, Ольга Сумская, Дочь Ольги Сумской, Тоня Сумская.
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