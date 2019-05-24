Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье

Новости шоу бизнеса: Украинская балерина Екатерина Кухар опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская танцовщица Екатерина Кухар счастливая мама двоих детей Тимура и Анастасии. Мальчика балерина родила в 2009 году и, чтобы не забрасывать балет, уже через три месяца пришла в форму и вышла на работу. В своих многочисленных интервью Екатерина говорила, что важно не расклеится после того, как увидишь в зеркале свое отражение, а сразу начать работать над собой.

Сейчас Екатерина имеет идеальную хрупкую фигуру, выглядит, как Дюймовочка и не перестает радовать поклонников в своих социальных сетях новыми снимками.

Вчера, 23 мая, Екатерина Кухар опубликовала в своем Instagram новый снимок.

На фото балерина запечатлена в полупрозрачном платье из легкой ткани синего цвета. Отметим, что эту "накидку" она надела поверх бежевого костюма, состоящего их топа и юбки-карандаш. Екатерина также надела туфли на высоком каблуке, а волосы уложила в низкий хвост.

"Нас 150 тысяч… Рада, что мы вместе. По такому случаю хотела бы узнать у вас, какие темы вам интересны?! Возможно рассказывать больше о закулисной жизни? Или о гастролях? А может вам интересны более личные темы?! Жду ваших комментариев…", - написала под фото балерина.