Канны 2019: мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на красной дорожке

Новости шоу бизнеса: Неизвестный гость 72-го Каннского кинофестиваля сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на красной дорожке.

Неожиданным поступком мужчина перетянул на себя все внимание и объективы папарацци.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно информации, пара прибыла на показ французской драмы Mektoub, My Love: Intermezzo режиссера Абделлатифа Кечича. Внезапно на красной дорожке мужчина, одетый в костюм- "тройку", стал на колено перед своей спутницей и предложил ей кольцо.

Девушка в красном вечернем платье явно не ожидала такого поворота событий. На мгновение она растерялась, однако быстро овладела собой и, к счастью смельчака, ответила ему заветным "да".

Примечательно, что многие гости даже не заметили целующуюся пару и продолжили позировать перед камерами папарацци.