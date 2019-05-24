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Канны 2019: мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на красной дорожке
Канны 2019: мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на красной дорожке

Канны 2019: мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на красной дорожке

Канны 2019: мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на красной дорожке
19:33 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса: Неизвестный гость 72-го Каннского кинофестиваля сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на красной дорожке.

Неожиданным поступком мужчина перетянул на себя все внимание и объективы папарацци.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно информации, пара прибыла на показ французской драмы Mektoub, My Love: Intermezzo режиссера Абделлатифа Кечича. Внезапно на красной дорожке мужчина, одетый в костюм- "тройку", стал на колено перед своей спутницей и предложил ей кольцо.

Девушка в красном вечернем платье явно не ожидала такого поворота событий. На мгновение она растерялась, однако быстро овладела собой и, к счастью смельчака, ответила ему заветным "да".

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Примечательно, что многие гости даже не заметили целующуюся пару и продолжили позировать перед камерами папарацци.

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Предложение, Красная дорожка, Каннский фестиваль 2019, Каннский кинофестиваль-2019, Канны 2019.
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