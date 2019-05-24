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Он очень изменился: жена Сергея Бабкина высказалась по поводу его нового имиджа

Он очень изменился: жена Сергея Бабкина высказалась по поводу его нового имиджа
20:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно Сергей Бабкин кардинально изменил свой имидж. Как отреагировала на это его жена, читайте в нашей статье.

Украинский певец Сергей Бабкин недавно потряс сеть: артист перекрасил волосы в белый цвет. Такое изменение имиджа вызвало шквал критики у подписчиков его блога. Прокомментировать недовольство людей взялась его беременная жена Снежана.

По ее словам, это уже не в первый Сергей Бабкин становится блондином. Такая смена имиджа, как убеждает Снежана, продолжается уже почти 6 лет, поэтому ей непонятна острая реакция поклонников музыканта.

"Мой "Король ночи", или "Санта Клаус", или "Дедушка". Кажется, это 4 или 5 перевоплощение в блонд за последние лет 6. Всегда летом. Сначала я всегда против, но так он выражает свою свободу. В этом выход накопившейся усталости, негатива, каких-то запретов. Своего рода очищение. Сергей Бабкин перекрашивает волосы и он счастлив!" - отметила Снежана Бабкина.

 
 
 
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@erteqoob.salon.kh

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

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При этом украинская актриса сообщила, что в основном неодобрительные отзывы о ее муже пишут женщины, которые не понимают, что для мужчины важно чувствовать свободу в своих действиях. При этом Снежана Бабкина заявила: ее любимый очень изменился за время их отношений, поэтому смена имиджа – это мелочь, которую он себе может всегда позволить, чувствуя от нее поддержку.

"Давайте, милые женщины, подумаем и, может, поймем, что мужчинам свобода нужна немного больше, чем нам с вами. Бабкин 11 лет не пьет, распрощался почти со всеми вредными привычками, не ходит с "мужиками" в баню, на футбол, рыбалку, и не развлекается нигде отдельно от нас и т.д. Для женщины – это идеальный вариант, да? Большая, ежедневная работа, но какой результат. И вот Бабкин, или ваш идеальный мужчина говорит: "Хочу изменить что-то в своей внешности". Ваш ответ каким будет? Конечно же! И все счастливы! А ведь самое главное!" – объяснила Снежана Бабкина.

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Шоу-бизнес, Знаменитости, Звезды, Украинские знаменитости, Украинские звезды, Сергей Бабкин.
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