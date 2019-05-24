Вас умилит это фото: LOBODA показала свою малышку-дочку

Новости шоу бизнеса: А вы уже видели новое фото Светланы Лободы в Instagram? Если нет, то теперь у вас есть возможность.

В прошлом году Светлана Лобода во второй раз стала мамой. И хотя звезда до сих пор скрывает имя отца, фанаты уверены, что это - солист группы "Rammstein" Тилль Линдеманн.

24 мая маленькой крошке Тильде исполнился один год. В честь такого радостного праздника счастливая мама Лобода опубликовала редкий кадр с именинницей.

На фото певица держит малышку на руках, нежно придерживая ее головку. Кстати, на снимке можно немного разглядеть лицо девочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нашей любви 1 год#Тильда Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 24 Май 2019 в 5:07 PDT

Однако полностью показывать своего ребенка, Светлана пока не планирует.

"Нашей любви 1 год", - прокомментировала публикацию Лобода.

Напомним, что популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. Артистка регулярно делится с подписчиками творческими планами, а также фотографиями из личного архива. Лобода обнародовала фотографию, сделанную во время шоппинга.