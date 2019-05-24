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Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото
Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото

Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото

Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото
22:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня "Площадь звезд" в центре Киева пополнилась еще одним именем.

Состоялось открытие звезды самого танцующего певца Украины и тренера "Голоса Країни" Димы Монатика.

Помимо фанатов певца на открытии звезды присутствовали его подопечные из шоу "Голоса Країни" и "Голос Діти".

Как сообщает "Информатор", под овации поклонников, которые пришли поддержать исполнителя, MONATIK поделился своими впечатлениями: "Мне бы очень хотелось, чтобы это изделие послужило не просто чем нибудь. Нет ничего невозможного, нужно бежать не от проблем, а к мечтам. Возможно, что и ваша звезда может появиться тут".

 
 
 
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Спасибо Всем и лично каждому, кто сегодня поддержал и разделил с нами праздник !!! #MadeWithLoveAndRhythm

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

"С работы ходил по этой дороге, мечтал о чем-то, а теперь тут открыли звезду с моим именем. Просто верьте в себя", - добавил Дмитрий.

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"Площадь звезд" появилась в центре Киева в 2015 году. Первыми, вдоль бульвара Леси Украинки, были заложены звезды деятелям культуры и кино: Аде Роговцевой, Владимиру Горянскому и звезда памяти Богдану Ступке. На улице Эспланадной в ноябре 2015 были установлены звезды украинских музыкантов, среди которых: певица Оксана Билозир, группы СКАЙ и ТНМК и The Maneken. Украшением третьей стороны "Площади звезд" (Спортивной площади) стали звезды спорта. Первой там засияла звезда с именем известного украинского боксера по версии WBC, чемпион мира Виктора Постола.

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Знаменитости, Звезды, Певец, Монатик, Украинский певец, Площадь звезд.
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