Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото

Новости шоу бизнеса: Сегодня "Площадь звезд" в центре Киева пополнилась еще одним именем.

Состоялось открытие звезды самого танцующего певца Украины и тренера "Голоса Країни" Димы Монатика.

Помимо фанатов певца на открытии звезды присутствовали его подопечные из шоу "Голоса Країни" и "Голос Діти".

Как сообщает "Информатор", под овации поклонников, которые пришли поддержать исполнителя, MONATIK поделился своими впечатлениями: "Мне бы очень хотелось, чтобы это изделие послужило не просто чем нибудь. Нет ничего невозможного, нужно бежать не от проблем, а к мечтам. Возможно, что и ваша звезда может появиться тут".

"С работы ходил по этой дороге, мечтал о чем-то, а теперь тут открыли звезду с моим именем. Просто верьте в себя", - добавил Дмитрий.

"Площадь звезд" появилась в центре Киева в 2015 году. Первыми, вдоль бульвара Леси Украинки, были заложены звезды деятелям культуры и кино: Аде Роговцевой, Владимиру Горянскому и звезда памяти Богдану Ступке. На улице Эспланадной в ноябре 2015 были установлены звезды украинских музыкантов, среди которых: певица Оксана Билозир, группы СКАЙ и ТНМК и The Maneken. Украшением третьей стороны "Площади звезд" (Спортивной площади) стали звезды спорта. Первой там засияла звезда с именем известного украинского боксера по версии WBC, чемпион мира Виктора Постола.