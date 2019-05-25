MELOVIN о языковом законе: "Я считаю это неправильно"

Новости шоу бизнеса: Украинский певец ответил на то, что он думает о своем опыте, а также о языковом законе.

Недавно приняли языковой закон. Согласно которому все публичные лица должны общаться на украинском. Какая у тебя мысль по этому поводу?

На самом деле, я мало разбирался в этом законе. Однако, каждый раз когда есть возможность приехать во Львов - разговариваю на украинском. У меня есть песни на украинском, несколько двуязычных. Не так много, как бы хотелось мне или зрителям, но у меня есть украиноязычная песня "Шлях", "З тобою, зі мною і годі".

Но совсем скоро будет еще что-то, а что именно, я пока сам не знаю.

Если более детально разбирать этот закон, то в течение трех лет, вступят в силу наказания за его несоблюдение.

Я считаю это неправильно. Почему? Да, украинский язык является государственным, его нужно знать. Я никогда не мог понять, когда люди совсем не знают языка. У меня были проблемы свободного общения и мышления на украинском, потому что я родился в Одессе, в русскоязычной семье. Но каждый раз когда приезжал к бабушке в село - там пытался говорить на государственном, но и суржиком. Следовательно, это все наложилось и было трудно. Однако ты начинаешь учить и понимаешь, что не так уж и страшно.

Но все же мне кажется, что это даже нарушает права человека, на каком языке ему общаться публично.

И все же, если закон получит уже полноценный вид, уже с наказаниями?

Конечно, я буду общаться на украинском. Однако, у меня очень много европейских фанов, которые не знают украинского. Именно поэтому, делать такой резкий переход, принимать такое решение - это странно и несвоевременно.

Не было ли тебе тяжело после Евровидения, возможно результат был не таким, как хотелось?

Было не страшно, было только страшно вернуться в Украину, ведь я пообещал привести победу. Сразу я расстроился, было трудно принять результат. Но когда я уже взошел на борт и увидел улыбающихся стюардов, которые поздравляли меня, в конце концов, когда увидел фанатов - стало легче. Ты работаешь не для баллов, а работаешь для людей. Никто уже после боя кулаками не размахивает. Поэтому, я благодарен за этот опыт.

Напомним, что уже сегодня, 25 мая, на "Арене Львов" пройдет масштабный стадионный концерт группы "Антитіла". Однако не только ребята выступят перед львовской публикой. Приглашенным гостем является MELOVIN – участник от Украины на Евровидении 2018 года.