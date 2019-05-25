Украинский певец намекнул, что женился

Новости шоу бизнеса: Виталий Козловский впервые рассказал о своей свадьбе.

После расставания с Раминой Эсхакзай Виталий Козловский, кажется, так и не нашел свою любовь. Артиста нередко появляется в компании красивых девушек, но удалось ли ему встретить ту единственную? Журналистам Viva! удалось это выяснить.

После премьеры видеоклипа Мала об измене Виталий Козловский признался, что переживал подобные чувства, и рассказал о новой любви.

"В моей жизни тоже были моменты, когда я чувствовал только разочарование и пустоту, но не мог отпустить человека и сложно переживал разрыв. Но уже сейчас, оглядываясь назад, я рад тому, что все случилось именно так, все было к лучшему. Ведь сегодня я по-настоящему счастлив. Но делать свою личную жизнь публичной пока не хочу. По-прежнему один из самых популярных вопросов журналистов "Виталий, когда вы женитесь?" Я внутренне улыбаюсь и отвечаю: "Возможно, я уже женат", - заявил Козловский.