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Канны-2019: Катя Сильченко взяла интервью у голливудских актрис

Канны-2019: Катя Сильченко взяла интервью у голливудских актрис
11:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В рамках кампании Катя Сильченко имела возможность пообщаться с первыми звездами Голливуда.

Вместе с украинской танцовщицей Аленой Шоптенко дизайнер побывала на красной дорожке Каннского фестиваля 2019. Именно они стали частью представительства l'Oreal Paris.

"Я очень рада тому, что стала амбассадором L'Oréal Paris. Этот бренд имеет свою историю и философию, это не только о помаде или пудре, это еще и о жизненной позиции женщины в современном мире. Вместе с Еленой Шоптенко, Эмбер Хьорд и Евой Лонгорией мы говорили о том, что значит для нас фраза-посыл: "Ведь я этого достойна". Ступая на красную дорожку Каннского фестиваля, я выпрямила спинку и сказала себе: "Я действительно этого достойна", - поделилась искренними эмоциями Катя Сильченко в своем Instagram.

Следовательно, украинский дизайнер успела не только покрасоваться на светском кинособытия в нежном белом платье со шлейфом, но и пообщаться про женскую красоту и силу с Эмбер Хьорд (звездой "Аквамена", "Лига справедливости") и Евой Лонгорией (звездой "Отчаянных домохозяек").

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На своей странице в Instagram Сильченко призналась, что Ева Лонгория - это как живая вода, поскольку в ней много энергии. Перед разговором с актрисой Катя изрядно волновалась, поскольку никогда не имела опыта в журналистике. Но звезда популярного сериала оказалась настолько простой и приятной, что Сильченко не заметила, как расслабилась рядом с ней и прекрасно общалась.

"Она ответила: "Не переживай, со мной легко, я очень комфортная" и, как вы видите на фото, я расслабилась и мы начали щебетать о том, что "Мы этого достойны". Мы также размышляли, как с возрастом начинаешь к себе прислушиваться, строишь пределы своего комфорта и "вход" только по приглашению , ну, и про бьюти-тренды, конечно, тоже поговорили", - поделилась Сильченко, добавив яркие фото с Лонгорией.

 
 
 
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Ева @evalongoria это как живая вода ,в ней так много жизненной энергии ) я честно призналась ,что очень волнуюсь потому что к журналистике не имею отношения ,а буду общаться с ней как beauty ambassador from L’Oréal Ukraine и она ответила : «не переживай ,со мной легко,я очень комфортная» и тут )как вы видите на фото я расслабилась и мы начали щебетать о том ,что #мыЭтогоДостойны и как с возрастом начинаешь к себе прислушиваться ,выстраиваешь границы своего комфорта и вход только с приглашением ну и о Бьюти трендах конечно тоже поговорили ) @lorealmakeup

Публикация от KatyaSilchenko (@katyasilchenko)

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В рамках представительства l'oréal Paris Катя Сильченко не пропустила возможности поговорить с Эмбер Хьорд. Женщины говорили о красоте, самых необходимых вещах на красной дорожке и настоящей силе женщин, передает JetSetter. Как оказалось, киноактриса не может обойтись в своей косметичке без матовой красной помады, а также поняла, что с каждым годом нравится все больше и больше. "В молодости я не чувствовала себя так, как чувствую сейчас. Единственный вопрос, который меня сейчас беспокоит: "Почему женщинам требуется так много времени, чтобы понять, кто она и на что она способна. Почему нам нужно так много времени, чтобы научиться отвечать: "Нет!", убирая из ответов и предложений неуверенный знак вопроса".

Сама же Катя Сильченко осталась в восторге после разговора с Эмбер Хьорд и кокетливо отметила, что теперь поняла, почему "все мужчины в Голливуде сходят с ума по Эмбер".

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Ева Лонгория, Эмбер Херд, Каннский кинофестиваль, L'Orеal Paris, Алена Шоптенко, Катя Сильченко, Канны 2019.
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