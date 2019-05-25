Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских

Второй день радостного события молодожены провели в кругу родных.
Соответствующие видео появились на фан-страничках пары в Instagram. Настя и Потап появились на празднике в повседневной одежде - певица была в белой футболке, джинсах и без макияжа, а рэпер нарядился в зеленую тенниску, светлые штаны и бейсболку.
Молодожены устроили застолье с песнями и криками "Горько". На кадрах видно, как все собравшиеся за столом поют украинские песни, в том числе и хит Софии Ротару "Червона рута". А после Потап и Настя нежно целуются, прикрывшись рукой.
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Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.
Молодожены устроили на празднике импровизированный концерт, где радовали гостей свадьбы своими хитами. А треку "Не пара" артисты дали новую жизнь.
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