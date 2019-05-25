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Суббота, 25.05.2019
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Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских

Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских

Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских
13:12 Сегодня Телеграф ime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новоиспеченные супруги Настя Каменских и Потап продолжили празднование своей свадьбы.

Второй день радостного события молодожены провели в кругу родных.

Соответствующие видео появились на фан-страничках пары в Instagram. Настя и Потап появились на празднике в повседневной одежде - певица была в белой футболке, джинсах и без макияжа, а рэпер нарядился в зеленую тенниску, светлые штаны и бейсболку.

Молодожены устроили застолье с песнями и криками "Горько". На кадрах видно, как все собравшиеся за столом поют украинские песни, в том числе и хит Софии Ротару "Червона рута". А после Потап и Настя нежно целуются, прикрывшись рукой.

 
 
 
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Day 2 #bearanddiamond

Публикация от time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk)

 
 
 
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Наши ребята празднуют 2-ой день! #bearanddiamond

Публикация от Настя Каменских (@kamenskikh602)

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.

Леся Никитюк обиделась на Потапа и Настю Каменских

Молодожены устроили на празднике импровизированный концерт, где радовали гостей свадьбы своими хитами. А треку "Не пара" артисты дали новую жизнь.

Также смотрите, кому достался букет невесты. Певица решила пощекотать нервишки незамужних девочек и бросила букет не сразу.

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Все по теме:

Свадьба, Настя Каменских, Потап, Звездная пара, Алексей Потапенко, Видео со свадьбы, Украинская пара.
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