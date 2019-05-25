Скачать
Суббота, 25.05.2019
Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских

Девушки Рэмбо: Сильвестр Сталлоне посетил Канны со своей семьей

Смотрите фото (6)
Девушки Рэмбо: Сильвестр Сталлоне посетил Канны со своей семьей
15:10 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Актер представил новую часть культового фильма в Каннах.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля Сильвестер появился с женой, экс-моделью Дженнифер Флавин и 20-летней дочерью Систин Роуз.

Как известно, Систин является второй дочерью Сталлоне и строит модельную карьеру. Для выхода 24 мая девушка надела длинное золотое платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Завершили образ насыщенный макияж с акцентом на глазах и простая укладка волос.

Не менее роскошно выглядела 50-летняя Дженнифер Флавин в облегающем платье с металлическим эффектом, украшенном черными цветами.

Сильвестр Сталлоне с семьей представляет свой новый фильм

В Каннах состоялась премьера "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино

Сам актер, исполнивший роль Джона Рэмбо в новой части фильма, радостно позировал перед объективами фотографов, демонстрируя свою красивую жену и дочь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Сильвестр Сталлоне, Каннский кинофестиваль, Американский актер, Канны 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
03 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
04 Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
05 "Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения
Новое правописание: когда начнет действовать
Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морякам
Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь