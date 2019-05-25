Девушки Рэмбо: Сильвестр Сталлоне посетил Канны со своей семьей

Новости шоу бизнеса: Актер представил новую часть культового фильма в Каннах.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля Сильвестер появился с женой, экс-моделью Дженнифер Флавин и 20-летней дочерью Систин Роуз.

Как известно, Систин является второй дочерью Сталлоне и строит модельную карьеру. Для выхода 24 мая девушка надела длинное золотое платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Завершили образ насыщенный макияж с акцентом на глазах и простая укладка волос.

Не менее роскошно выглядела 50-летняя Дженнифер Флавин в облегающем платье с металлическим эффектом, украшенном черными цветами.

Сильвестр Сталлоне с семьей представляет свой новый фильм

Сам актер, исполнивший роль Джона Рэмбо в новой части фильма, радостно позировал перед объективами фотографов, демонстрируя свою красивую жену и дочь.