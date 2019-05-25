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Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне

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Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
14:20 Сегодня Телеграф style.nv.ua

Новости шоу бизнеса: Девушка была замечена на красной дорожке премьеры фильма "Однажды в Голливуде".

Леонардо Ди Каприо работает и отдыхает на Каннском кинофестивале 2019 вместе со своей девушкой Камилой Морроне.

Актер прилетел на Каннский кинофестиваль, чтобы представить здесь фильм "Однажды в Голливуде" - новый триллер Квентина Тарантино. Прибыл он на фестиваль не сам, а в компании своей девушки - американской модели Камилы Морроне.

Фотографы поймали Камилу Морроне в кадр на красной дорожке премьеры картины "Однажды в Голливуде", а также на премьере фильма Клода Лелуша Лучшие годы жизни, которую посетил Леонардо Ди Каприо.

Вчера же, 23 мая, пара попала в объектив папарацци, когда они собирались совершить морскую прогулку.

 
 
 
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@camilamorrone In @shopmaramcs Cuffs , Chokers and Hoops #cannes #cannes2019 #camilamorrone #maramcs #leonardodicaprio

Публикация от MARAMCS (@shopmaramcs)

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Напоминаем, 44-летний Леонардо Ди Каприо и 21-летняя Камила Морроне встречаются с декабря 2017 года.

72-й Каннский международный кинофестиваль завершится в субботу, 25 мая. Всего в программе фестиваля представлены 84 фильма из 39 стран мира. За главную награду - Золотую пальмовую ветвь поборются 22 фильма, имя победителя станет известно на торжественной церемонии закрытия во Дворце фестивалей 25 мая.

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Леонардо ди Каприо, Каннский кинофестиваль, Канны 2019, Камилой Морроне.
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