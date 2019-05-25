Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне

Леонардо Ди Каприо работает и отдыхает на Каннском кинофестивале 2019 вместе со своей девушкой Камилой Морроне.
Актер прилетел на Каннский кинофестиваль, чтобы представить здесь фильм "Однажды в Голливуде" - новый триллер Квентина Тарантино. Прибыл он на фестиваль не сам, а в компании своей девушки - американской модели Камилы Морроне.
Фотографы поймали Камилу Морроне в кадр на красной дорожке премьеры картины "Однажды в Голливуде", а также на премьере фильма Клода Лелуша Лучшие годы жизни, которую посетил Леонардо Ди Каприо.
Вчера же, 23 мая, пара попала в объектив папарацци, когда они собирались совершить морскую прогулку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@camilamorrone In @shopmaramcs Cuffs , Chokers and Hoops #cannes #cannes2019 #camilamorrone #maramcs #leonardodicaprio
Напоминаем, 44-летний Леонардо Ди Каприо и 21-летняя Камила Морроне встречаются с декабря 2017 года.
72-й Каннский международный кинофестиваль завершится в субботу, 25 мая. Всего в программе фестиваля представлены 84 фильма из 39 стран мира. За главную награду - Золотую пальмовую ветвь поборются 22 фильма, имя победителя станет известно на торжественной церемонии закрытия во Дворце фестивалей 25 мая.