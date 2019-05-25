"Голос. Дети": известны имена жюри 5 сезона шоу

Новости шоу бизнеса: Вскоре всех поклонников певческого шоу "Голос. Дети" будут радовать новыми талантами и голосами. Имена всех жюри – читайте в материале.

Первым занял место звездного тренера в новом сезоне популярный певец и композитор – Дзидзьо. Такой неожиданной новостью со всеми артист поделился во время первого прямого эфира "Голос страны-9". Дзидзьо вышел на сцену шоу и признался, что вскоре будет тоже частью такого проекта. У певца есть важная миссия – помогать детям, у которых есть талант истинной звездой и рассказать о себе людям.

Предварительно Дзидзьо ни разу не был наставником вокального шоу для взрослых "Голос страны", поэтому судейство стало для него новым вызовом.

Во время полуфинала шоу "Голос страны" ведущие назвали имена других тренеров, которые займут судейские кресла. Ими стали вокалисты украинской группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний.

Артисты уже не впервые занимают судейское кресло певческого шоу. Надежда Дорофеева и Позитив в 2017 году уже были наставниками в "Голос. Дети-4".

Последним тренером "Голос. Дети" стала Джамала. Соответствующее заявление она сделала во время грандиозного финала "Голос страны-9".

"Наконец могу рассказать вам, что стану тренером в новом сезоне "Голос. Дети-5". Несмотря на внешнее сходство "Голос страны" и " Голос. Дети", я воспринимаю их как совершенно разные проекты. Например, в "Голос. Дети" не важны многие профессиональные аспекты, которые очень влияют на выбор во взрослом шоу. Для детей мы будем в основном учителями и наставниками, мы будем передавать им наши знания и умения, чтобы в финал они предстали перед публикой взрослее и окрепшими как вокалисты. Многим мешает волнение, и тренерам это состояние также передается. Поэтому мы хотим оказать им максимальную поддержку", - призналась Джамала.