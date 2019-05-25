"Теперь можно шалить": Маша Ефросинина отметила день рождение пикантным фото

Новости шоу бизнеса: На своей страничке в Instagram знаменитость поделилась новым снимком.

В субботу, 25 мая, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина отмечает юбилей - знаменитости исполняется 40 лет.

По случаю своего дня рождения телезвезда обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена в одной ночнушке, пикантно приспущенной с одного плеча.

"Ну, что ж, теперь можно шалить!", - написала под снимком Ефросинина. Поклонники принялись поздравлять своего кумира с юбилеем, оставляя много теплых слов в комментариях под фото.

Среди поздравляющих были и коллеги Маши по шоу-бизнесу, а именно - певицы Оля Полякова, Наталья Могилевская и Вера Брежнева, телеведущие Лилия Ребрик и Надежда Матвеева, хореограф Алена Шоптенко, супруга Дмитрия Монатика Ирина Демичева и другие.