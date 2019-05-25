Тина Кунаки поделилась трогательным снимком с мужем

Новости шоу бизнеса: 22-летняя Тина Кунаки начала все чаще выходить на светские события и демонстрировать свою жизнь в социальных сетях после рождения дочери Амазоне.

Новую фотографию модель опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Тина Кунаки, которая редко показывает совместные с мужем снимки, держит за руку 52-летнего Венсана Касселя. Девушка одета в объемное светло-розовое пальто, белую рубашку и широкие черные кюлоты. Завершают образ молодой мамы черные остроносые туфли.

Переглянути цей допис в Instagram my n1 Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey) 25 Тра 2019 р. о 5:28 PDT

"My n1", - лаконично подписала снимок Кунаки, что означает " мой номер один "("мой единственный").

Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки?

Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю-52 - они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.

После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, у Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.