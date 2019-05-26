Стоит только догадываться: Билык и Коляденко опубликовали совместное фото

Новости шоу бизнеса: В последнее время примадонна украинской сцены Ирина Билык и шоумен Дима Коляденко стали проводить подозрительно много времени вместе.

Такую версию выдвинули поклонники самих же звезд.

За последние несколько недель знаменитая пара выложила несколько совместных фото в социальных сетях.

Также их заметили в одном из торговых центров Киева, где артисты занимались хозяйственными покупками и выглядели очень счастливо и гармонично.

А не так давно певица Ирина Билык призналась одному из телеканалов, что со временем очень тяжело стало хранить любовь и семейные отношения на расстоянии, что ее супруг Аслан Ахмедов приезжает всего пару раз в году.

Напомним, что сам Дима Коляденко за последний год делал несколько больших знаков внимания в сторону Ирины: приехав и сделав сюрприз на концерт в Черкассы, а через время, пробившись сквозь охрану, взобрался на сцену во Дворце Украина, где проходил концерт Ирины и подарил певице большой букет красивых роз.