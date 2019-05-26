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"Это вообще ужас!": Верка Сердючка об поездке на Евровидение-2019

"Это вообще ужас!": Верка Сердючка об поездке на Евровидение-2019
13:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 18 мая в Тель-Авиве отгремело одно из самых масштабных вокальных шоу – Евровидение-2019.

Среди приглашенных гостей события был украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

В откровенном интервью программе "Светская жизнь" артистка рассказала, какие впечатления у нее остались от Евровидения. По словам Верки Сердючки, сама подготовка к финалу конкурса – это сплошной беспорядок. Поэтому сначала она не хотела ехать в Тель-Авив, однако впоследствии, после нескольких месяцев переговоров, все же выступила на этой сцене. 

"Невозможно пройти! Я вообще не собиралась сюда ехать, если честно... Здесь ничего не отличается от нашего бардака: все, как у нас, только на иврите", – рассказала Верка Сердючка.

Кроме этого, певица призналась, что перед Евровидением-2019 решилась пройти ДНК-тест для эксперимента. Как оказалось, она на 50% имеет прибалтийское корни, что поразило Верку Сердючку.

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"Иврит я знаю с детства. Что нужно, чтобы прожить в Израиле? Знать одно слово – беседер! Это слово означает "все лучшее", и его можно употреблять везде! Это очень удобное слово, я хочу с тобой поделиться: мне делали анализ ДНК , я даже специально летала в Копенгаген в рамках Евровидения. Я думала, что во мне течет еврейская кровь, потому что я и хитрая, и популярная, но нет – оказывается, что я прибалтийка, у меня 54% прибалтийской крови!" – поделилась певица.

А вот относительно приезда в Израиль, то у Верки Сердючки и ее творческой команды есть двоякие впечатления. Артистку шокировало отношение таможенников к ней. Преставители израильской погранслужбы тщательно обыскать багаж украинской звезды и засыпали ее вопросами, от которых Верка Сердючка чувствовала себя преступником.

"Таможня! Это вообще ужас! Задают такие вопросы: "А почему ты так руки положил?", "Ты думаешь, что шапка – это разумно?", и ты себя чувствуешь преступником... Мне кажется, что "может, я вчера выпила пива, а потом розчленила двух человек и закопала возле гостиницы?" Потом мне говорят: "А почему у тебя бритва электрическая?" Они так ставят вопрос, что ты не знаешь, что делать и как на них отвечать!" – отметила Верка Сердючка.

Однако все неприятности забылись, когда украинская артистка встретилась с победительницей Евровидения-2018 Нетто Барзилай. Певица ранее призналась, что служила в армии и во время этого всегда напевала песню Верки Сердючки "Lasha Tumbai". Поэтому с украинки она брала пример и не побоялась выступить на вокальном конкурсе.

 
 
 
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Rehearsal backstage with darlings @nettabarzi and @conchitawurst . #eurovision2019 #myheritage

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Наши на "Евровидении-2019": каким образом Украина все-таки отметилась на песенном конкурсе

"Я была очень рада встрече с Неттой. Мне было приятно, что в прошлом году она сказала (когда еще не знала, выигрывает или нет): "Я подготовила эту песню, когда служила в армии!" В армии она танцевала под нашу песню "Lasha Tumbai", и вдохновилась ней! Когда она собралась на Евровидение, то хотела какую-то придурковатую песню! Да, у нее были комплексы... Но я тоже была застенчивая, ко мне все лезли, я не могла всем сказать "нет", – добавила Верка Сердючка.

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Израиль, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Евровидение, Песенный конкурс, Евровидение 2019.
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