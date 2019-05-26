Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Подтопления на Закарпатье: спасатели отчитались о ситуации в регионе
Подтопления на Закарпатье: спасатели отчитались о ситуации в регионе
Украинские моряки возвращаются с задержанного в Египте танкера
Украинские моряки возвращаются с задержанного в Египте танкера
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу

Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу

Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу
14:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Герцоги Кембриджские в ожидании начала нового учебного года.

Все потому, что их 4-летняя дочь Шарлотта впервые пойдет в школу. Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже позаботились о выборе учебного заведения.

Как сообщает People, герцоги Кембриджские уже готовят маленькую Шарлотту в школу. Девочка с сентября пойдет в 1 класс одной из элитных школ Лондона – Thomas's Battersea School. По информации СМИ, стоимость обучения в заведении составляет 23 тысячи долларов за год.

Такой выбор учебного заведения был достаточно прогнозируемым, поскольку там уже учится сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж. Таким образом королевская чета, видимо, позаботилось, чтобы у маленькой принцессы Шарлотты была поддержка во время обучения в школе.

Мы очень рады, что герцог и герцогиня Кембриджские решили, чтобы принцесса Шарлотта присоединилась к своему старшему брату, принцу Джорджу в школе Thomas's Battersea School. Мы с нетерпением ждем ее и всех наших новых учеников в сентябре, – прокомментировали представители школы.

Елизавета II и Кейт Миддлтон посетили садовую вечеринку в восхитительных шляпках

Уже известно, что в школе действует балетный кружок. Поэтому принцесса Шарлотта, которая любит танцевать, приобщится к нему с первых дней обучения. Девочка уже берет частные уроки в одной из школ танца в Лондоне, поэтому с легкостью приступит к занятиям в Thomas's Battersea School.

По традиции, в 2017-м, когда принц Джордж шел в первый класс, звездная мама не сопровождала его. Кейт Миддлтон тогда была беременной, поэтому из-за токсикоза не смогла присутствовать в знаковый для ее сына день. Поэтому в СМИ предполагают, что в этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон будут сопровождать маленькую Шарлотту в школу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Принцесса Шарлотта, Герцоги Кембриджские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
04 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
05 Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Перу произошло мощное землетрясение
В Перу произошло мощное землетрясение
Киев сегодня празднует День города
Киев сегодня празднует День города
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Шикарные ножки: 50-летняя Рене Зеллвегер в эффектной фотосессии
Шикарные ножки: 50-летняя Рене Зеллвегер в эффектной фотосессии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь