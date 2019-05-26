Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу

Новости шоу бизнеса: Герцоги Кембриджские в ожидании начала нового учебного года.

Все потому, что их 4-летняя дочь Шарлотта впервые пойдет в школу. Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже позаботились о выборе учебного заведения.

Как сообщает People, герцоги Кембриджские уже готовят маленькую Шарлотту в школу. Девочка с сентября пойдет в 1 класс одной из элитных школ Лондона – Thomas's Battersea School. По информации СМИ, стоимость обучения в заведении составляет 23 тысячи долларов за год.

Такой выбор учебного заведения был достаточно прогнозируемым, поскольку там уже учится сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж. Таким образом королевская чета, видимо, позаботилось, чтобы у маленькой принцессы Шарлотты была поддержка во время обучения в школе.

Мы очень рады, что герцог и герцогиня Кембриджские решили, чтобы принцесса Шарлотта присоединилась к своему старшему брату, принцу Джорджу в школе Thomas's Battersea School. Мы с нетерпением ждем ее и всех наших новых учеников в сентябре, – прокомментировали представители школы.

Уже известно, что в школе действует балетный кружок. Поэтому принцесса Шарлотта, которая любит танцевать, приобщится к нему с первых дней обучения. Девочка уже берет частные уроки в одной из школ танца в Лондоне, поэтому с легкостью приступит к занятиям в Thomas's Battersea School.

По традиции, в 2017-м, когда принц Джордж шел в первый класс, звездная мама не сопровождала его. Кейт Миддлтон тогда была беременной, поэтому из-за токсикоза не смогла присутствовать в знаковый для ее сына день. Поэтому в СМИ предполагают, что в этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон будут сопровождать маленькую Шарлотту в школу.