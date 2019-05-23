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Елизавета II и Кейт Миддлтон посетили садовую вечеринку в восхитительных шляпках

Елизавета II и Кейт Миддлтон посетили садовую вечеринку в восхитительных шляпках
11:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вечеринка Королевского сада радует нас новыми фото.

Только недавно герцогиня Кембриджская блистала по королевскому парку в цветочном платье британского бренда Erdem. В таком же наряде пришла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл родственница королевской семьи - герцогиня Кентская. Что это было: случайное совпадение или намеренный момент - остается только гадать.

А недавно в Королевском саду состоялась вечеринка, на которой присутствовала вся королевская знать. Отличительная особенность состояла в том, что почти все гости женского пола предпочли выделить свой образ оригинальными шляпками. Головные уборы отличались разными оттенками и узорами, что делало их обладательниц непохожими на других.

Кейт Миддлтон предпочла нежно-розовое платье-пальто бренда Alexander McQueen. Украсила герцогиню шляпка с розой такого же оттенка. К дополнению герцогиня выбрала увесистые серьги с жемчугом. Ножки Кейт Миддлтон украшали закрытые туфли телесного цвета.

Королева Англии, которая была хозяйкой вечеринки, выбрала похожий сдержанный образ, только в голубых тонах. Елизавета II украсила платье-пальто классической брошью, а шляпка привлекала внимание небольшими розовыми цветочками. Насчет украшений, то королева Елизавета предпочла выбрать жемчужные серьги и ожерелье. На руках Елизаветы II были белоснежные перчатки.

 
 
 
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Today The Duke and Duchess of Cambridge attended a Garden Party at Buckingham Palace. The Queen hosts Garden Parties as a way of recognising and rewarding public service. At today’s Garden Party The Duke and Duchess met Kerry Irving and his assistance dog Max. In 2006, Kerry’s car was hit by a truck, leaving him housebound with chronic neck and back pain. Kerry still suffers with the pain from his back injury, but he credits Max with helping him to get his life back on track. Kerry has since retrained as a locksmith and Max is always with him. Kerry and his wife Angela have held dog walks to give other people the chance to spend time with Max, and helped raise money for local rehoming centre, @EdenAnimalRescue.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

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Что до принца Уильяма, то наследник престола был в довольно необычном наряде. Для вечеринки герцог выбрал длинный черный фрак, голубой жилет и серые брюки. К дополнению к жилету было отдано предпочтение бледно-розовому галстуку.

Уточним, что такие вечеринки довольны популярны в английских кругах. Проводятся они два раза в год - весной и летом. Местам проведений отдают предпочтения саду в Букингемском дворце, а также Холирудском дворце - территории резиденции самой королевы. Один такой сезон может посетить около 30 тысяч человек.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Елизавета II, Садовая вечеринка.
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