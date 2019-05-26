Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли

Новости шоу бизнеса: Бывшая жена голливудского актера Брэда Питта Дженнифер Энистон рассказала подробности о единственной своей очной встрече с актрисой Анджелиной Джоли, после встречи с которой ее бросил муж.

Об этом Дженнифер призналась в интервью изданию Vanity Fair. Как вспомнила Энистон, она встретилась с Джоли впервые случайно на стоянке в Лос-Анджелесе в 2004 году, незадолго до начала съемок фильма "Мистер и миссис Смит", в котором Анджелина и Брэд играли супругов.

Тогда Дженнифер поздравила актрису с ролью и отметила, что ее муж обрадовался относительно того, что будет работать с ней.

"В тот день я остановилась перед Анджелиной и представилась. Мы встретились на автомобильной стоянке, неподалеку от локации, где снимались "Друзья". Я сказала: "Брэд так рад, что будет работать с вами. Надеюсь, что вы хорошо проведете время"", – сообщила Энистон.

Когда съемки "Мистер и миссис Смит" начались Дженнифер поняла, что ее муж Брэд Питт увлекся другой женщиной. "На данном этапе меня уже ничего бы не удивило, но я бы хотела ему верить. Это действительно неприятно", – подчеркнула звезда сериала"Друзья".

После съемок фильма, которые завершились в 2005 году, между главными актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вспыхнули чувства. Голливудский красавчик бросил свою жену и поселился с коллегой по ленте.