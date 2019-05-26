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Первая леди США Мелания Трамп повторила look Меган Маркл

Первая леди США Мелания Трамп повторила look Меган Маркл
21:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Мелания Трамп покоряет общественность своим изысканным стилем. Но, как показывает практика, иногда она заимствует стиль у других знаменитостей.

Как известно, первая леди США сопровождает главу Белого дома в международной поездке в Японию. Дональд и Мелания Трамп всего за 2 дня приняли участие в ряде мероприятий и провели несколько официальных встреч.

Не пропустила президентская чета и популярных для страны соревнований по сумо. На спортивное событие они пришли в элегантной одежде, которая ярко выделялась на фото. Особенно в этом отличилась Мелания Трамп, которая засветилась в платье Roland Mouret цвета фуксии.

Но пока весь мир зачарованно наблюдает за эффектными выходами первой леди США, внимательные пользователи сети заметили своеобразный плагиат. В таком же наряде только синего цвета герцогиня Сассекская Меган Маркл встречала свою маму перед свадьбой.

 
 
 
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Both dresses @roland_mouret are sooo beautiful #melaniatrump #meghanmarkle #rolandmouret #ootd #voguejapan #britishvogue

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style)

Отметим, что Мелания Трамп, как и представительницы королевской семьи, пользуется услугами стилистов, которые тщательно подбирают одежду на каждый публичный выход. Поэтому неудивительно, что они заимствуют стиль известных красавиц, повторяя их образы.

Мелания Трамп в Японии: стильные образы первой леди США

Сама же первая леди США не впервые попадает в новости об одинаковых платьях. Да, ранее Мелания повторила образ испанской королевы Летиции.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Наряд, Первая леди США, Look, Мелания Трамп, Меган Маркл.
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