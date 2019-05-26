Первая леди США Мелания Трамп повторила look Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Мелания Трамп покоряет общественность своим изысканным стилем. Но, как показывает практика, иногда она заимствует стиль у других знаменитостей.

Как известно, первая леди США сопровождает главу Белого дома в международной поездке в Японию. Дональд и Мелания Трамп всего за 2 дня приняли участие в ряде мероприятий и провели несколько официальных встреч.

Не пропустила президентская чета и популярных для страны соревнований по сумо. На спортивное событие они пришли в элегантной одежде, которая ярко выделялась на фото. Особенно в этом отличилась Мелания Трамп, которая засветилась в платье Roland Mouret цвета фуксии.

Но пока весь мир зачарованно наблюдает за эффектными выходами первой леди США, внимательные пользователи сети заметили своеобразный плагиат. В таком же наряде только синего цвета герцогиня Сассекская Меган Маркл встречала свою маму перед свадьбой.

Отметим, что Мелания Трамп, как и представительницы королевской семьи, пользуется услугами стилистов, которые тщательно подбирают одежду на каждый публичный выход. Поэтому неудивительно, что они заимствуют стиль известных красавиц, повторяя их образы.

Сама же первая леди США не впервые попадает в новости об одинаковых платьях. Да, ранее Мелания повторила образ испанской королевы Летиции.