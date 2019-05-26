Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Лилия Ребрик – яркий пример мамы, которая умеет совместить немало дел.

Несмотря на успешные телепроекты она успевает вести личный блог в сети и ухаживать за двумя маленькими дочерьми. На днях звезда продемонстрировала, как ей это удается.

На официальной Instagram-странице Лилия Ребрик показала совместный семейный отдых. На прогулку по Киеву телеведущая вышла со своим мужем Андреем Диким и двумя дочками. На кадрах видно, как маленькие Диана и Полина играют на детской площадке, а их звездные родители наблюдают за развлечениями.

"Идеальный выходной... Даже дождь не помешал", – написала Лилия Ребрик.

Ранее звезда рассказывала поклонникам, что ее дочери, несмотря на разницу в возрасте почти в 6 лет, очень хорошо ладят. Диана и Полина любят играть вместе и ведут себя, как самые близкие подруги.

"Это такое наслаждение наблюдать за ними, когда они играют, что-то болтают вдвоем (и я вам скажу, понимают друг друга). У них разница 5,5 лет. И они невероятные вдвоем. Иногда до слез могут меня растрогать", – поделилась Лилия Ребрик.