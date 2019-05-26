Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
20:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Лилия Ребрик – яркий пример мамы, которая умеет совместить немало дел.

Несмотря на успешные телепроекты она успевает вести личный блог в сети и ухаживать за двумя маленькими дочерьми. На днях звезда продемонстрировала, как ей это удается.

На официальной Instagram-странице Лилия Ребрик показала совместный семейный отдых. На прогулку по Киеву телеведущая вышла со своим мужем Андреем Диким и двумя дочками. На кадрах видно, как маленькие Диана и Полина играют на детской площадке, а их звездные родители наблюдают за развлечениями.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Ідеальний вихідний... Навіть дощ не завадив))). А Ви чим займаєтеся? #дикасімейка #такасубота #вихіднийразом

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Идеальный выходной... Даже дождь не помешал", – написала Лилия Ребрик.

Ранее звезда рассказывала поклонникам, что ее дочери, несмотря на разницу в возрасте почти в 6 лет, очень хорошо ладят. Диана и Полина любят играть вместе и ведут себя, как самые близкие подруги.

Сама нежность: Настя Каменских показала новое трогательное фото со свадьбы

"Это такое наслаждение наблюдать за ними, когда они играют, что-то болтают вдвоем (и я вам скажу, понимают друг друга). У них разница 5,5 лет. И они невероятные вдвоем. Иногда до слез могут меня растрогать", – поделилась Лилия Ребрик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Звезды, Лилия Ребрик, Телеведущая, Украинская актриса, Instagram звезд, Украинская телеведущая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
&quot;Sonic The Hedgehog&quot;: дата премьеры ленты перенесена
"Sonic The Hedgehog": дата премьеры ленты перенесена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь