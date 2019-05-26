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Мамина красотка: Елена Кравец показала подросшую дочь

Мамина красотка: Елена Кравец показала подросшую дочь
22:32 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская комедиантка и шоувумен Елена Кравец опубликовала фото подросшей дочки Марии.

Елена Кравец нередко публикует собственные фотографии на официальной странице в Instagram. Однако на сей раз звезда показала свою подросшую дочь Машу, которая поразила подписчиков своей мамы красотой.

"Моя Маша Кравец для моей Марины Лирник в льняном костюме от бренда. Моя любовь", – написала Кравец.

 
 
 
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Моя @ma_kravets для моей @lirnik_shmirnik в льняном костюме от @lirnik_shop. Моя любовь

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets)

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"Наша любимая Машуня!!! Безумно красивая и стильная!!! Люблю! Скучаю! Обнимаю! Так на маму похожа, просто вообще. Помню ее совсем крошкой, а тут глаз не отвести! Прямо замуж скоро выдавать!!! Отпугивайте плохих женихов, ха-ха!", "Когда уже собиралась идти спать, но… Сложно уснуть с тахикардией. Машуля – солнышко. Выросла – и моделью стала!", "Какая же она у вас красивая. Просто не оторвать глаз. А вообще, яблоко от яблони, как говорится! Ничего удивительного!" – комментируют восторженные поклонники.

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Знаменитости, Звезды, Instagram звезд, Шоувумен, Елена Кравец.
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