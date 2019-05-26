Всем спорт: Дженнифер Лопес потрясла фанатов идеальным прессом

Новости шоу бизнеса: Джей Ло, как известно, не имеет вредных привычек и тщательно следит за своим здоровьем. В этом ей помогают правильное питание и спортивный образ жизни.

Снимки со своих тренировок в спортзале Дженнифер опубликовала на своей странице в Instagram.

Лопес имеет насыщенный график со съемками в кино, музыкой, а также личной жизнью, за которой следят все поклонники артистки. Как известно, в марте звездная пара певица и ее возлюбленный Алекс Родригес объявили о женитьбе, во время отдыха на Багамах. Голливудская актриса поделилась трогательными снимками с помолвки на берегу моря.

Лопес вместе с будущим мужем часто показывают свои совместные тренировки в спортзале.

На этот раз она опубликовала фото, на которых позирует сама в коротком топе молочного цвета и обтягивающих розовых лосинах.

Пользователи в сети были были поражены, когда увидели упругий пресс знаменитости. В своих рассказах Джей Ло вместе с персональным тренером продемонстрировала одно из упражнений для ягодиц.