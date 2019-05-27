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В Сети появился снимок Кати Осадчей с коляской и связкой вяленой рыбы

В Сети появился снимок Кати Осадчей с коляской и связкой вяленой рыбы
11:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новый снимок в Instagram.

Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. В последнее время публика заметила, что у Кати округлился животик и есть вероятность того, что она беременна вновь. Официальных комментариев касательно своего положения телезвезда не делала. Но в Сети уже вовсю рассуждают о том, когда и кого родит Осадчая.

На днях телеведущая отправилась в Одессу. Там на происходило празднование столетия культовой Одесской киностудии, где снимали свои произведения Александр Довженко, Лесь Курбас и многие другие. На снимке Катя Осадчая предстала в белом костюме с большим черным бантом на левом боку, в черном берете и лодочка на каблуке. Отметим, что сфотографировалась телеведущая рядом с коляской, а в руках держа связку вяленой рыбы. 

 
 
 
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100 років одеській кіностудії. Многая літа та процвітання! В декорації одеського дворика можна хоч зараз знімай колоритні сцени #100роківОк

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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"100 років Одеській кіностудії. Многая літа та процвітання! В декорації одеського дворика можна хоч зараз знімай колоритні сцени", — написала под фото Осадчая.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Коляска, как знак для вас", "Катя, присмотрели коляску для девочки?", "И у нас такая же коляска… дежурная домашняя была", "Винтажная красота".

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Знаменитости, Катя Осадчая, Шоубиз.
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