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Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой

Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой
12:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кравец-младшая уже успела побывать в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Вене и многих других городах Европы и Америки.

16-летняя Мария Кравец, дочь артистки студии "Квартал 95" Елены Кравец, похвасталась новым модным нарядом.

В феврале 2019 года дочери Елены Кравец Маше исполнилось 16 лет. Однако несмотря на свой юный возраст, девушка ведет активную светскую жизнь и делает первые успехи в танцевальной карьере. Кроме того, ее страница в Instagram пестрит фотографиями из путешествий. 

Так, недавно Мария Кравец опубликовала новое фото в социальных сетях, на котором позирует в брюках горчичного цвета, белой футболке и стильном клетчатом жакете. 

 
 
 
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10k thanks

Публикация от Маша Кравец (@ma_kravets)

Свою публикацию Маша посвятила новому рекорду в Instagram — количество подписчиков перевалило за 10 тысяч.

Мамина красотка: Елена Кравец показала подросшую дочь

В комментариях девушку засыпали комплиментами.

"Какая красотка", "Очаровашка", "Ты очень красивая девушка!", "Красотка, поздравляю!", "Топчик", "Копия мамы)", "Почему так классно и прям ну очень похожа на мамуууу", "Ты прекрасно выглядишь!", "Красавица!", "Очень похожа на свою красивую маму", — пишут в Сети.

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Все по теме:

Красота, Знаменитости, Квартал-95, Стиль, Образ, Елена Кравец, Дочь Елены Кравец, Маша Кравец.
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