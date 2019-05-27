Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой

Новости шоу бизнеса: Кравец-младшая уже успела побывать в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Вене и многих других городах Европы и Америки.

16-летняя Мария Кравец, дочь артистки студии "Квартал 95" Елены Кравец, похвасталась новым модным нарядом.

В феврале 2019 года дочери Елены Кравец Маше исполнилось 16 лет. Однако несмотря на свой юный возраст, девушка ведет активную светскую жизнь и делает первые успехи в танцевальной карьере. Кроме того, ее страница в Instagram пестрит фотографиями из путешествий.

Так, недавно Мария Кравец опубликовала новое фото в социальных сетях, на котором позирует в брюках горчичного цвета, белой футболке и стильном клетчатом жакете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 10k thanks Публикация от Маша Кравец (@ma_kravets) 27 Апр 2019 в 10:02 PDT

Свою публикацию Маша посвятила новому рекорду в Instagram — количество подписчиков перевалило за 10 тысяч.

В комментариях девушку засыпали комплиментами.

"Какая красотка", "Очаровашка", "Ты очень красивая девушка!", "Красотка, поздравляю!", "Топчик", "Копия мамы)", "Почему так классно и прям ну очень похожа на мамуууу", "Ты прекрасно выглядишь!", "Красавица!", "Очень похожа на свою красивую маму", — пишут в Сети.