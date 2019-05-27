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Понедельник, 27.05.2019
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Очень мило: MONATIK'а на репетиции пришла поддержать семья

Очень мило: MONATIK'а на репетиции пришла поддержать семья
17:31 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жена MONATIK Ирина Демичева опубликовала в своем Instagram милое видео с детьми и супругом.

Украинский певец и судья шоу Голос MONATIK держит все, что происходит у него в личной жизни, под большим замком. Он никогда не показывал лица своих сыновей, а о его жене также известно не очень-то и много. Сам исполнитель говорит, что Ира с ним с самого начала его творческого пути и нередко выражает свои чувства к избраннице в своем профиле в Instagram. Он не устает благодарить любимую и говорит, что она поддерживала его всегда.

Вчера, жена MONATIK Ирина Демичева опубликовала в своем Instagram новый снимок и видеозапись, где запечатлены ее супруг и их дети. Как было оговорено раньше лиц детей певец не показывает в своих социальных сетях, хотя и часто публикует с ними фотографии. В микроблоге его супруги дети также запечатлены спиной к зрителям, чтобы нельзя было рассмотреть их лиц. Тем не менее, только взгляни как радостно они бегут к любимому папочке.

 
 
 
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Группа поддержки прибыла в репетиционные Павильоны @monatik_official дней осталось и наконец то наступит этот долгожданный День. #MONATIK #LOVEITритм #madewithloveandrhythm

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

"Группа поддержки прибыла в репетиционные Павильоны к MONATIK. Шесть дней осталось и наконец то наступит этот долгожданный День", - написала Ирина.

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По всей видимости, жена MONATIK имеет ввиду 1 июня. день, когда артист стартует со своим шоу LoveItRythm на стадионе Олимпийский и затем отправляется в тур по всему миру.

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Знаменитости, Звезды, Певец, Монатик, Instagram звезд, Украинский певец.
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