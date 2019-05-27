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Любимое пальто: наряд Бриджит Макрон на выборах Европарламента во Франции

Любимое пальто: наряд Бриджит Макрон на выборах Европарламента во Франции
20:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Для официального выхода первая леди Франции надела белое пальто, которое можно считать ее любимым.

Глава государства, 41-летний Эммануэль Макрон, пришел на выборы в темном классическом костюме, а его 66-летняя жена Бриджит, выбрала платье, которое отлично контрастировало с мужем.

Бриджит Макрон выходила из помещения, где был расположен избирательный участок, в белоснежном двубортном пальто с черными пуговицами.

Из-под верхней одежды виднелся воротник рубашки в тон, а для "низа" стильная первая леди Франции выбрала темные брюки. Ее короткое каре, как всегда, было идеально уложено, а глаза подведены темным карандашом.

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Стоит отметить, что в том самом пальто Бриджит Макрон появлялась на благотворительном футбольном матче. Тогда она дополнила образ темными узкими джинсами и кроссовками.

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Стиль, Наряд, Первая Леди, Первая леди Франции, Look, Бриджит Макрон.
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