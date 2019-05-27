Как две капли: Алина Гросу поделилась снимком с братом

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Алина Гросу, которая недавно засветила роскошное обручальное кольцо, показала снимок со своим родным братом.

На своей страничке в Instagram Алина опубликовала фото с маленьким мальчиком по имени Гоша.

"Если Гошу не держать двумя руками, Гоша будет ловить головастиков и водомерок, а мы будем ловить Гошу", - написала артистка.

Как утверждают фанаты в комментариях, это родной брат артистки.

По словам подписчиков, он и Гросу похожи как две капли воды. Если бы не было большой разницы в возрасте, их можно было бы принять за близнецов.

Под публикацией пользователи соцсети пишут: "Какие вы похожие, как две капли воды! Очень красивые", "Класные и так похожи", "Вау, вы как близняшки прямо", "Очень милые, отличное фото".