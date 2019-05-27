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Как две капли: Алина Гросу поделилась снимком с братом

Как две капли: Алина Гросу поделилась снимком с братом
21:10 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Алина Гросу, которая недавно засветила роскошное обручальное кольцо, показала снимок со своим родным братом.

На своей страничке в Instagram Алина опубликовала фото с маленьким мальчиком по имени Гоша.

"Если Гошу не держать двумя руками, Гоша будет ловить головастиков и водомерок, а мы будем ловить Гошу", - написала артистка.

 
 
 
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Если Гошу не держать двумя руками, Гоша будет ловить головастиков и водомерок, а мы будем ловить Гошу

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Как утверждают фанаты в комментариях, это родной брат артистки.

По словам подписчиков, он и Гросу похожи как две капли воды. Если бы не было большой разницы в возрасте, их можно было бы принять за близнецов.

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Под публикацией пользователи соцсети пишут: "Какие вы похожие, как две капли воды! Очень красивые", "Класные и так похожи", "Вау, вы как близняшки прямо", "Очень милые, отличное фото".

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Знаменитости, Звезды, Певица, Алина Гросу, Украинская певица, Instagram звезд.
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