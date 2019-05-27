Роскошная Деми Роуз засветила пышную грудь в купальнике

Новости шоу бизнеса: Деми Роуз быстро стала звездой социальных сетей благодаря своим провокационным фото в откровенной одежде, акцентируя внимание на своих пышных формах.

Новые снимки Деми традиционно опубликовала на своей странице в Instgram.

Девушка отправилась на роскошный отдых на Балеарские острова (Испания), откуда показывает свои соблазнительные снимки в крошечном бикини.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 23 Тра 2019 р. о 12:29 PDT

Девушка позирует на яхте в купальнике персикового цвета с силиконовыми шлейками и вставками, однако наряд выглядит едва заметным.

Фотография в течение первых дней набрала 628 тысяч предпочтений от поклонников и горячие комплименты в комментариях.

"Ты самая соблазнительная женщина в мире, которую я когда-либо видел", "Роскошная", – пишут пользователи в сети.