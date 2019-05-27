Роскошная Деми Роуз засветила пышную грудь в купальнике

Новые снимки Деми традиционно опубликовала на своей странице в Instgram.
Девушка отправилась на роскошный отдых на Балеарские острова (Испания), откуда показывает свои соблазнительные снимки в крошечном бикини.
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Девушка позирует на яхте в купальнике персикового цвета с силиконовыми шлейками и вставками, однако наряд выглядит едва заметным.
Фотография в течение первых дней набрала 628 тысяч предпочтений от поклонников и горячие комплименты в комментариях.
"Ты самая соблазнительная женщина в мире, которую я когда-либо видел", "Роскошная", – пишут пользователи в сети.