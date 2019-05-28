Появилось первое свадебное фото победительницы "Холостяка" с Никитой Добрыниным

Новости шоу бизнеса: После победы 20-летней девушки поклонники шоу часто интересуются, осталась ли пара все же вместе.

Победительница шоу "Холостяк" Даша показала новое фото с Никитой Добрыниным, которое приняли за свадебное.

В финальных эпизодах "Холостяка" участница Даша часто признавалась в любви главному герою Никитку Добрынину, а в последнем выпуске украинский шоумен наконец ответил ей взаимностью.

Так, новое фото на странице Даши с Никитой Добрыниным приняли за свадебное.

"Возможно ли обрести любовь, если сильно верить в нее?" – написала Даша.

"Как будто свадебные фото", "Самое интересное, что правду так никто и не скажет. Будут держать аудиторию интригой, а в комментариях писать под каждым постом "вы вместе?". Как только заканчивается холостяк (при чем любой), все тут же морозятся… Если бы было хоть как-то по-настоящему, то и сторис снимали бы вместе, и не молчали бы", "Да, дорогая… Возможно. Вот именно, если верить и что-то для этого делать, а не ждать…" – комментируют поклонники.