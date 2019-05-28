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Появилось первое свадебное фото победительницы "Холостяка" с Никитой Добрыниным

Появилось первое свадебное фото победительницы "Холостяка" с Никитой Добрыниным
09:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: После победы 20-летней девушки поклонники шоу часто интересуются, осталась ли пара все же вместе.

Победительница шоу "Холостяк" Даша показала новое фото с Никитой Добрыниным, которое приняли за свадебное.

В финальных эпизодах "Холостяка" участница Даша часто признавалась в любви главному герою Никитку Добрынину, а в последнем выпуске украинский шоумен наконец ответил ей взаимностью.

Так, новое фото на странице Даши с Никитой Добрыниным приняли за свадебное. 

 
 
 
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С тобой я по-настоящему счастлив — #thebachelor #никитадобрынин #холостяк9

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

"Возможно ли обрести любовь, если сильно верить в нее?" – написала Даша. 

 
 
 
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Возможно ли обрести любовь, если сильно верить в нее? #холостяк9 #thebachelor

Публикация от Daria (@kvittkova)

"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

"Как будто свадебные фото", "Самое интересное, что правду так никто и не скажет. Будут держать аудиторию интригой, а в комментариях писать под каждым постом "вы вместе?". Как только заканчивается холостяк (при чем любой), все тут же морозятся… Если бы было хоть как-то по-настоящему, то и сторис снимали бы вместе, и не молчали бы", "Да, дорогая… Возможно. Вот именно, если верить и что-то для этого делать, а не ждать…" – комментируют поклонники.

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Свадьба, Знаменитости, Фото, Свадебные фото, Никита Добрынин, Холостяк 9.
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