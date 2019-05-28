Джон Галеки из "Теории большого взрыва" рассекретил пол будущего ребенка

Новости шоу бизнеса: Поклонники гадали, родится ли у пары мальчик или девочка. Больше гадать не нужно, потому что влюбленные рассекретили пол малыша.

Двенадцатилетняя история "Теории большого взрыва" официально подошла к концу, и Джонни Галэки, подобно своему персонажу, готовится к новой ответственной роли. В начале месяца актер со своей возлюбленной Алайной Мейер сообщили, что станут родителями.

В эти выходные Джонни Галэки и Алайна Мейер пригласили друзей и родных на вечеринку в честь будущего ребенка, а позже поделились с поклонниками фото. Оформление в голубых и синих цветах сразу дало понять, что пара ждет мальчика, и Алайна подтвердила это в Instagram-stories: "Все, кто голосовал за то, что это будет мальчик, были правы!".

Влюбленные также опубликовали совместные снимки с вечеринки и выразили свой восторг от скорого пополнения в семье.

"Не могу дождаться рождения сына. Он пойдет по стопам своего отца и будет таким же щедрым и любящим, настоящим рыцарем", — написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A day I’ll never forget. @alainamariemeyer Публикация от Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki) 26 Май 2019 в 8:12 PDT

Исполнитель роли Леонарда Хофстедтера оказался не таким скрытным, как другие звездные родители, и в начале мая сам объявил о беременности возлюбленной. Поклонники разделили радость со своим кумиром, но продолжили настаивать на том, что актеру стоит назвать сына в честь своего героя или Шелдона Купера, тем самым отдав дань сериалу, сделавшего из него звезду.