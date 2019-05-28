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Джон Галеки из "Теории большого взрыва" рассекретил пол будущего ребенка

Джон Галеки из "Теории большого взрыва" рассекретил пол будущего ребенка
11:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонники гадали, родится ли у пары мальчик или девочка. Больше гадать не нужно, потому что влюбленные рассекретили пол малыша.

Двенадцатилетняя история "Теории большого взрыва" официально подошла к концу, и Джонни Галэки, подобно своему персонажу, готовится к новой ответственной роли. В начале месяца актер со своей возлюбленной Алайной Мейер сообщили, что станут родителями. 

В эти выходные Джонни Галэки и Алайна Мейер пригласили друзей и родных на вечеринку в честь будущего ребенка, а позже поделились с поклонниками фото. Оформление в голубых и синих цветах сразу дало понять, что пара ждет мальчика, и Алайна подтвердила это в Instagram-stories: "Все, кто голосовал за то, что это будет мальчик, были правы!".

Влюбленные также опубликовали совместные снимки с вечеринки и выразили свой восторг от скорого пополнения в семье. 

 
 
 
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I can not wait to raise a baby boy with my love. He will follow in his fathers footsteps of being a generous, loving, chivalrous fellow

Публикация от Alaina Marie Avery Meyer (@alainamariemeyer)

"Не могу дождаться рождения сына. Он пойдет по стопам своего отца и будет таким же щедрым и любящим, настоящим рыцарем", — написала звезда. 

 
 
 
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A day I’ll never forget. @alainamariemeyer

Публикация от Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki)

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Исполнитель роли Леонарда Хофстедтера оказался не таким скрытным, как другие звездные родители, и в начале мая сам объявил о беременности возлюбленной. Поклонники разделили радость со своим кумиром, но продолжили настаивать на том, что актеру стоит назвать сына в честь своего героя или Шелдона Купера, тем самым отдав дань сериалу, сделавшего из него звезду.

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Все по теме:

Ребенок, Беременность, Знаменитости, Рождение ребенка, Актер, Теория большого взрыва, Джон Галеки.
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