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Стало известно, что у Селин Дион есть 10 тысяч пар обуви

Стало известно, что у Селин Дион есть 10 тысяч пар обуви
12:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно знаменитость рассказала, что в ее гардеробе есть около 10 тыс. пар обуви, для хранения которых нужны дополнительные ресурсы.

Селин Дион продолжает привлекать к себе внимание перед мировым турне. На протяжении всего года она удивляла общественность публичными выходами.

51-летняя певица присоединилась к Джеймсу Кордену в поездке по Лас-Вегасу в рамках программы Carpool Karaoke. После того как звезда и ведущий вместе спели несколько ее хитов, Корден обратился к ней с вопросом: "Давай поговорим об обуви. Это важная часть твоей жизни, так что, по-твоему, сколько пар обуви у тебя есть?". Селин не смогла быстро ответить, называя разные числа, но ведущий заявил, что, по слухам, у певицы больше 10 тыс. пар. "Может быть. Не хотела этого говорить", — пожала плечами Дион.

Корден поинтересовался, где можно хранить такое огромное количество обуви, ведь даже самый большой гардероб в самом роскошном особняке не способен столько вместить. 

 
 
 
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#MetGala #MetGala2019 #MetCamp.⁣ Glam:⁣ Styling: @p.e.p.e.munoz, @sydneylopez⁣ Hair: @dee_termined_girl ⁣ Make-up: @justinstclairmakeup⁣ .⁣: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Публикация от Céline Dion (@celinedion)  

 
 
 
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Taking a break during the #LOrealParis shoot… - Celine xx... ⁣⁣ .⁣⁣ Prendre une pause lors du tournage pour #LOrealParis… - Céline xx...⁣ .⁣: @dee_termined_girl

Публикация от Céline Dion (@celinedion)

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"В Лас-Вегасе у меня есть определенное место, давай назовем это складом. Не скажу за него, но в моем доме во Флориде была определенная система, что не запутаться. В компьютере была целая база, так что мне нужно было нажать несколько клавиш, вешалки проворачивались, и я быстро находила одежду и обувь нужных цветов и фасонов", — рассказала певица.

Селин заявила, что эмоционально не привязана к своей обуви, однако когда ведущий начал раздавать ее туфли незнакомцам на улице, ей пришлось нелегко. В какой-то момент звезда несчастным голосом сказала, что ей нужен алкоголь, чтобы справиться с этой ситуацией.

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Обувь, Знаменитости, Стиль, Селин Дион, Наряды.
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