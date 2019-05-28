Стало известно, что у Селин Дион есть 10 тысяч пар обуви

Новости шоу бизнеса: Недавно знаменитость рассказала, что в ее гардеробе есть около 10 тыс. пар обуви, для хранения которых нужны дополнительные ресурсы.

Селин Дион продолжает привлекать к себе внимание перед мировым турне. На протяжении всего года она удивляла общественность публичными выходами.

51-летняя певица присоединилась к Джеймсу Кордену в поездке по Лас-Вегасу в рамках программы Carpool Karaoke. После того как звезда и ведущий вместе спели несколько ее хитов, Корден обратился к ней с вопросом: "Давай поговорим об обуви. Это важная часть твоей жизни, так что, по-твоему, сколько пар обуви у тебя есть?". Селин не смогла быстро ответить, называя разные числа, но ведущий заявил, что, по слухам, у певицы больше 10 тыс. пар. "Может быть. Не хотела этого говорить", — пожала плечами Дион.

Корден поинтересовался, где можно хранить такое огромное количество обуви, ведь даже самый большой гардероб в самом роскошном особняке не способен столько вместить.

"В Лас-Вегасе у меня есть определенное место, давай назовем это складом. Не скажу за него, но в моем доме во Флориде была определенная система, что не запутаться. В компьютере была целая база, так что мне нужно было нажать несколько клавиш, вешалки проворачивались, и я быстро находила одежду и обувь нужных цветов и фасонов", — рассказала певица.

Селин заявила, что эмоционально не привязана к своей обуви, однако когда ведущий начал раздавать ее туфли незнакомцам на улице, ей пришлось нелегко. В какой-то момент звезда несчастным голосом сказала, что ей нужен алкоголь, чтобы справиться с этой ситуацией.