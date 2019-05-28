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Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии
16:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В последний день визита в страну президентская чета решила посетить американцев на военно-морской базе США, расположенной в городе Йокосука.

Сегодня, 28 мая, в США отмечают особый день – День памяти. Все американцы с грустью и уважением вспоминают имена тех солдат, кто отдал свою жизнь во время службы. По традиции, в стране состоится торжественный молебен, не смогут посетить Дональд и Мелания Трамп.

Компенсировать это президентская чета решила визитом на военно-морскую базу в Японии, где их встретили премьер-министр Синдзо Абэ и его жена Аки. Как главнокомандующий, Дональд Трамп выступил перед американцами с вдохновенной речью, в которой отметил важность празднования Дня памяти. Не обошел вниманием он и японских военных, посетив эсминец JS Kaga, неподалеку от базы.

Но не только важное событие привлекло внимание всех мировых СМИ, но и очередной идеальный выход Мелании Трамп. Первая леди США оделась довольно по-весеннему, ярко, что поразило всех ее фанатов. Так, перед камерами она появилась в белом платье, оранжево-белом тренче и желтых туфлях-лодочках. Свою талию, как всегда, Мелания Трамп подчеркнула поясом.

Нежная вышивка: новый стильный образ от Мелании Трамп

На этом на этом насыщенный график Дональда и Мелании не завершился. Сразу после встречи с премьер-министром Японии и американскими военными представители Белого дома отправились обратно в Токио, где провели заключительную встречу с императором Нарухито.

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Знаменитости, Стиль, Наряд, Первая леди США, Look, Мелания Трамп.
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