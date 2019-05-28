Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Сегодня, 28 мая, в США отмечают особый день – День памяти. Все американцы с грустью и уважением вспоминают имена тех солдат, кто отдал свою жизнь во время службы. По традиции, в стране состоится торжественный молебен, не смогут посетить Дональд и Мелания Трамп.
Компенсировать это президентская чета решила визитом на военно-морскую базу в Японии, где их встретили премьер-министр Синдзо Абэ и его жена Аки. Как главнокомандующий, Дональд Трамп выступил перед американцами с вдохновенной речью, в которой отметил важность празднования Дня памяти. Не обошел вниманием он и японских военных, посетив эсминец JS Kaga, неподалеку от базы.
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President Trump and First lady Melania Trump wrapped up their State visit to Japan with a trip to USS Wasp to commemorate memorial day with soldiers. FLOTUS wore a Dries Van Noten Coat, white pencil skirt and belt ( I believe they're Michael Kors). She also wore yellow Louboutin Stilettos but later changed to white flats. #melaniatrump #flotus #firstlady #melaniatrumplookbook #melaniatrumpstyle #bebest #maga #firstladyofusa #flotusmelaniatrump #flotusmelania #japan #bebest #usswasp #driesvannoten #louboutin #michaelkors
Но не только важное событие привлекло внимание всех мировых СМИ, но и очередной идеальный выход Мелании Трамп. Первая леди США оделась довольно по-весеннему, ярко, что поразило всех ее фанатов. Так, перед камерами она появилась в белом платье, оранжево-белом тренче и желтых туфлях-лодочках. Свою талию, как всегда, Мелания Трамп подчеркнула поясом.
На этом на этом насыщенный график Дональда и Мелании не завершился. Сразу после встречи с премьер-министром Японии и американскими военными представители Белого дома отправились обратно в Токио, где провели заключительную встречу с императором Нарухито.