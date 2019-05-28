Анна Седокова показала, как тренируется в зале

Анна Седокова решила поделиться снимком со своей тренировки.
На своей официальной страничке в Instagram Анна опубликовала фото, на котором запечатлена во время занятий в зале. На снимке Седокова сидит в шпагате, одетая в обтягивающие лосины, короткий топик и спортивную кофту.
Переглянути цей допис в Instagram
Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому «оливье» что на этой неделе премьера клипа «Санта-Барабара» и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги
"По идее, тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой", - говорит артистка в посте.
Под публикацией пользователи соцсети пишут: "Спорт и мысли в голове, два дела сразу, умница-красавица", "Ну очень красивая женщина", "Добавить нечего, ты умничка!", "Растяжка просто супер".