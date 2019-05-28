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Анна Седокова показала, как тренируется в зале

Анна Седокова показала, как тренируется в зале
22:51 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская поп-певица Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра" показала свои занятия спортом.

Анна Седокова решила поделиться снимком со своей тренировки.

На своей официальной страничке в Instagram Анна опубликовала фото, на котором запечатлена во время занятий в зале. На снимке Седокова сидит в шпагате, одетая в обтягивающие лосины, короткий топик и спортивную кофту.

 
 
 
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Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому «оливье» что на этой неделе премьера клипа «Санта-Барабара» и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"По идее, тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой", - говорит артистка в посте.

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Под публикацией пользователи соцсети пишут: "Спорт и мысли в голове, два дела сразу, умница-красавица", "Ну очень красивая женщина", "Добавить нечего, ты умничка!", "Растяжка просто супер".

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Знаменитости, Седокова, Звезды, Instagram звезд.
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