Скачать
Среда, 29.05.2019
Волкер: США продолжат поставлять Украине оружие
Волкер: США продолжат поставлять Украине оружие
Итоги 28 мая: Новый секретарь СНБО и возвращение Саакашвили
Итоги 28 мая: Новый секретарь СНБО и возвращение Саакашвили
Эмери: Арсенал всегда будет в топ-10 команд мира
Эмери: Арсенал всегда будет в топ-10 команд мира
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника

Кит Харингтон попал в больницу на почве алкоголизма

Кит Харингтон попал в больницу на почве алкоголизма
08:59 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 32-летнего актера госпитализировали сразу после окончания съемок последнего сезона культовой саги.

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, лег на лечение в реабилитационную клинику.

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, оказался на больничной койке. 

Официальный представитель Кита заявил, что актер нужен небольшой перерыв для отдыха:

"Кит решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы заняться некоторыми личными вопросами".

Софи Тернер поделилась о тяжелых съемках "Игры престолов"

Однако издание New York Post называет другую причину госпитализации Харингтона — алкоголизм. Якобы актер стал злоупотреблять спиртным в результате пережитого стресса и хронической усталости на работе.

К слову, проходить лечение Кит Харингтон будет в элитном реабилитационном центре Prive-Swiss в американском штате Коннектикут. Здесь в свое время лечились от наркотической и алкогольной зависимости многие голливудские знаменитости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголизм, Знаменитости, Заболевание, Актер, Госпитализация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
02 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
03 Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
04 Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
05 Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Сводка ООС: Боевики 11 раз нарушали &quot;режим тишины&quot;, один боец ВСУ ранен
Сводка ООС: Боевики 11 раз нарушали "режим тишины"
Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
Прогноз погоды: Жара до +33, грозы и шквальный ветер
Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь