Кит Харингтон попал в больницу на почве алкоголизма

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, лег на лечение в реабилитационную клинику.
Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, оказался на больничной койке.
Официальный представитель Кита заявил, что актер нужен небольшой перерыв для отдыха:
"Кит решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы заняться некоторыми личными вопросами".
Однако издание New York Post называет другую причину госпитализации Харингтона — алкоголизм. Якобы актер стал злоупотреблять спиртным в результате пережитого стресса и хронической усталости на работе.
К слову, проходить лечение Кит Харингтон будет в элитном реабилитационном центре Prive-Swiss в американском штате Коннектикут. Здесь в свое время лечились от наркотической и алкогольной зависимости многие голливудские знаменитости.