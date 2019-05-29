Кит Харингтон попал в больницу на почве алкоголизма

Новости шоу бизнеса: 32-летнего актера госпитализировали сразу после окончания съемок последнего сезона культовой саги.

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, лег на лечение в реабилитационную клинику.

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, оказался на больничной койке.

Официальный представитель Кита заявил, что актер нужен небольшой перерыв для отдыха:

"Кит решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы заняться некоторыми личными вопросами".

Однако издание New York Post называет другую причину госпитализации Харингтона — алкоголизм. Якобы актер стал злоупотреблять спиртным в результате пережитого стресса и хронической усталости на работе.

К слову, проходить лечение Кит Харингтон будет в элитном реабилитационном центре Prive-Swiss в американском штате Коннектикут. Здесь в свое время лечились от наркотической и алкогольной зависимости многие голливудские знаменитости.