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Модный стиль: Кристен Стюарт на показе Chanel в Сеуле

Модный стиль: Кристен Стюарт на показе Chanel в Сеуле
12:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одним из первых модных сюрпризов Кристен Стюарт стало ее назначение амбассадором бренда, чему поспособствовал Карл Лагерфельд.

Стиль Кристен Стюарт — отдельный вид современного искусства. Актриса всегда находит, чем удивить публику, выходя на красную ковровую дорожку. На Каннском кинофестивале звезда демонстративно сняла туфли, для премьеры фильма сбрила волосы, а для модного показа Chanel высветлила брови.

В этот вторник Кристен Стюарт посетила показ Chanel Metiers d’Art в Южной Корее и в очередной раз приковала к себе внимание публики. "Отсутствие" бровей звезда подчеркнула яркими тенями и подводкой.

Впрочем, актриса предпочла дерзость во всем: она позировала перед фотографами в полупрозрачной рубашке с глубоким декольте, кожаных шортах и ботфортах на шнуровке. Еще одним ярким элементом образа стал желто-розовый маникюр. 

 
 
 
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how unique and beautiful is that woman

Публикация от Kristen Stewart (FAN PAGE) (@krristenstewart)  

 
 
 
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please never lose your precious smile on your face kris.

Публикация от Kristen Stewart

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Одним из первых модных сюрпризов Кристен Стюарт стало ее назначение амбассадором бренда, чему поспособствовал Карл Лагерфельд. В 2016 году она стала лицом рекламной кампании новой коллекции Chanel Métiers d’Art под названием Paris in Rome, после чего дизайнер заявил, что актриса — "идеальное воплощение современного образа их компании".

С тех пор стиль Стюарт не раз претерпевал изменения, как и образы в кино. На экраны скоро выйдет перезагрузка "Ангелов Чарли", в которой Кристен исполнила одну из главных ролей. Оценить, насколько привлекательным и опасным из нее вышел суперагент, можно будет 14 ноября.

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Мода, Chanel, Кристен Стюарт, Знаменитости, Стиль, Актриса, Сеул, Модный показ, Показ Chanel, Chanel в Сеуле.
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