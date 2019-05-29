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Колоритная парочка: Ирина Билык показала новое фото с Димой Коляденко

Колоритная парочка: Ирина Билык показала новое фото с Димой Коляденко
12:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото парочка предстала в весьма странных образах.

Украинская певица Ирины Билык и хореограф Дима Коляденко продолжают видеться.

Украинская певица Ирина Билык активно ведет свои странички в социальных сетях. Свой Instagram-профиль она наполняет снимками с концертов, фотографиями с сыном Табризом и мужем Асланом, также в ее профиле — кадры с различных фотосесий, анонсы клипов и песен, афиши концертов, стихи и многое другое.

Недавно Ирина Билык опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена со своим бывшим возлюбленным Димой Коляденко.  

Вчера, 28 мая, Ирина Билык опубликовала в своем Instagram новый снимок с Димой Коляденко. На нем парочка запечатлена в отличных от тех, что на предыдущем фото, образах. Примечательно, что в подписи к снимку Ирина написала слово: "Любовь" и добавила эмодзи с сердечком. Неужели эпатажная парочка снова вместе?" 

Ирина Билык растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном

"Любовь, очки и музыка… (и шампанское). Чьи очки вам больше нравятся мои или Димы?" — написала Билык.

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию: "Дима похож на кота Базилио", "Какая же горячая была пара! Ножи, диваны из окон", "Не может Димочка без своей звезды", "Вот так нет препятствий у любви", "Іра, ви завжди чудово виглядаєте, але сьогодні незвичайні!".

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