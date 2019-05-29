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Ольга Сумская восхитила поклонников красотой: фото

Ольга Сумская восхитила поклонников красотой: фото
13:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 28 мая, Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем артистка запечатлела саму себя на фронтальную камеру.

Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года не может не радовать поклонников. Несмотря на довольно почтенный возраст, Народная артистка Украины продолжает радовать фанов цветущим видом. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где показывает снимки из обычной жизни, селфи, фотографии с мужем и детьми, а также кадры с выступлений на театральной сцене.

На фотографии Ольга предстала перед зрителями накрашенной и по всей видимости, кадр был сделан после спектакля, так как макияж выглядит, как театральный грим. 

 
 
 
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Завершується наш травневий тур з виставою #майстерімаргарита у славетному Хмельницькому! Відвідали 10міст України!Дякуємо нашим глядачам,справжнім театралам і поціновувачам творчості Михайла Булгакова,за аншлаги і теплу атмосферу! Зустрінемося у червні!Попереду такі міста:17-Полтава,18-Жовті води,19-Кропивницький,20-Умань,21-Южноукраїнськ,22-Первомайськ,23-Вознесенськ!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

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"Завершується наш травневий тур з виставою #майстерімаргарита у славетному Хмельницькому! Відвідали 10 міст України! Дякуємо нашим глядачам, справжнім театралам і поціновувачам творчості Михайла Булгакова, за аншлаги і теплу атмосферу! Зустрінемося у червні", — написала Сумская.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Богиня", "Ольга — самая красивая актриса Украины", "Шикарная, как всегда", "Красивое фото!Успеха вам и удачи!", "Вы очень красивая женщина", "Этот взгляд, испепелит армию".

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Красота, Знаменитости, Стиль, Фото, Наряд, Ольга Сумская, Народная артистка, Весенний образ.
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