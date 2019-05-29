По стопам отца: сын Потапа покоряет публику рэпом

Новости шоу бизнеса: 11-летний сын Потапа стал рэпером.

Пока известный папочка отдыхает в теплых краях, Андрей Потапенко вовсю покоряет публику в школе.

Украинский продюсер Потап до свадьбы с Настей Каменских, был женат на Ирине Горовой. В браке они были с 1999 по 2014 год, отношения у пары к концу испортились и они решили разойтись. В 2008 году Ирина родила сына, назвали Андрей и на днях он закончил четвертый класс начальной школы.

Новое видео Алексей опубликовал в своем Instagram. На записи Потапенко-младший вместе с другим мальчиком читают рэп. Скорей всего на школьном концерте про свой выпускной.

«Мой мальчик с Выпускным! Я рад что вложил частичку себя в Ваше выступление! Вы молодцы! Школа Шкла лалалала!!!», — подписал видео продюсер. Так, очевидно звездный папа помог своему сыну подготовить этот номер для выступления на утреннике.

Мальчик еще с детства ведет активную жизнь, в 9-летнем возрасте он выступил в роли манекенщика успешно продефилировав по подиуму в спортивном костюме из коллекции "Armani Junior". Позже он выступил ведущим на Кубке Киева RED FOXES CUP по чирлидингу.

Несмотря на свой юный возраст, Андрей пользуется бешенной популярностью. Так же мальчик занимается боксом и развивает свой канал на YouTube.

Напомним, что звезда украинского шоу-бизнеса Потап, подорвал сеть о официальном бракосочетании с Настей Каменских 23 мая. Знаменитости отпраздновали пышную свадьбу в ресторане под Киевом.