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По стопам отца: сын Потапа покоряет публику рэпом

По стопам отца: сын Потапа покоряет публику рэпом
15:46 Сегодня Телеграф По материалам: clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: 11-летний сын Потапа стал рэпером.

Пока известный папочка отдыхает в теплых краях, Андрей Потапенко вовсю покоряет публику в школе.

Украинский продюсер Потап до свадьбы с Настей Каменских, был женат на Ирине Горовой. В браке они были с 1999 по 2014 год, отношения у пары к концу испортились и они решили разойтись. В 2008 году Ирина родила сына, назвали Андрей и на днях он закончил четвертый класс начальной школы.

Новое видео Алексей опубликовал в своем Instagram. На записи Потапенко-младший вместе с другим мальчиком читают рэп. Скорей всего на школьном концерте про свой выпускной.

«Мой мальчик с Выпускным! Я рад что вложил частичку себя в Ваше выступление! Вы молодцы! Школа Шкла лалалала!!!», — подписал видео продюсер. Так, очевидно звездный папа помог своему сыну подготовить этот номер для выступления на утреннике.

Мальчик еще с детства ведет активную жизнь, в 9-летнем возрасте он выступил в роли манекенщика успешно продефилировав по подиуму в спортивном костюме из коллекции "Armani Junior". Позже он выступил ведущим на Кубке Киева RED FOXES CUP по чирлидингу.

Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым бойфрендом

Несмотря на свой юный возраст, Андрей пользуется бешенной популярностью. Так же мальчик занимается боксом и развивает свой канал на YouTube.

 Напомним, что звезда украинского шоу-бизнеса Потап, подорвал сеть о официальном бракосочетании с Настей Каменских 23 мая. Знаменитости отпраздновали пышную свадьбу в ресторане под Киевом.

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