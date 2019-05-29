СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс обручились

Хотя актеров нечасто удается застать вместе, новые фото папарацци дали повод полагать, что звезды обручились спустя два года романа.
Фотографам удалось подловить актрису во время шоппинга в Лос-Анджелесе. В повседневной одежде и солнцезащитных очках Руни могла бы и не привлечь к себе внимания папарацци, если бы не кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.
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Ждать комментариев от самой пары не приходится, однако таблоиды предполагают, что влюбленные, наконец, обручились, а это значит, что в этом или следующем году их поклонников может ждать звездная свадьба.
Если домыслы подтвердятся, то для Руни и Хоакина это будет первая помолвка. Звезды вместе сыграли в номинированном на "Оскар" фильме "Она" в 2013 году, а позже вновь объединились на съемочной площадке "Марии Магдалины". О звездном романе заговорили лишь в 2017 году.
Первое время представители Феникса отрицали его связь с актрисой и утверждали, что между ними исключительно дружеские отношения. Тем не менее, в том же году Руни и Хоакин перестали скрывать теплые чувства друг к другу, а позже признались The New York Times, что живут вместе на Голливудских холмах.