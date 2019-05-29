Мама Илона Маска снялась для обложки известного глянца

Женщина снялась для обложки австралийского журнала L'Officiel. Фото с обложки глянцевого журнала Мэй Маск опубликовала на своей странице в Instagram.
Названием фотосессии стала "Космическая Одиссея" (Space Odyssey). На снимках мама миллиардера позирует в длинных "воздушных" платьях в объективе фотографа Майка Руиса (Mike Ruiz).
На обложке Мэй появилась с креативным макияжем в красно-желтых цветах и платье светло-розового цвета. Акцентом в образе стали приталенный корсет и аксессуары на платье. Другие образы 71-летней модели получились не менее яркими и эффектными.
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@lofficielau #coverstory #Australia “Space Odyssey“ It’s so easy to move when @mikeruizone directs me. Which photo is your favorite? #creativedirector #producer #photographer MIKE RUIZ #stylist MICHAEL ST MICHAEL @michaelstmichael #hair #wigs CLYDE HAYGOOD @clydehairgod #makeup LIJHA STEWART @lijhajade #assistant OZZIE GUTIERREZ @ozzie__g__ #gownsintags #KeepSmiling #itsgreattobe71
В 2017 году Мэй Маск приехала в Украину и рассказала в эфире "Завтрак с 1+1", как ей удается соблюдать баланс между успешной карьерой и личной жизнью и секреты, касающиеся внешнего вида.
"Я занимаюсь спортом, много гуляю и стараюсь высыпаться, ведь здоровый сон положительно влияет на внешность. Что касается питания, я очень тщательно слежу за своим рационом, поскольку могу быстро набирать вес. Поэтому небольшими порциями ем много овощей, фруктов, каш, орехов, в моем рационе всегда есть суп из фасоли и цельнозерновой хлеб", – рассказала мама Илона Маска.