Над Украиной пролетели десятки спутников Илона Маска

Над Украиной 26 мая пролетели 60 спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска, запущенных в космос для глобального интернет-проекта.

Об этом сообщает в понедельник 5.UA.

Как отмечается в сообщении, американская компания по производству космической техники SpaceX успешно запустила эти спутники с помощью ракеты-носителя Falcon-9 в четверг, 23 мая.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 22:30 по местному времени (5:30 утра 24 мая – по киевскому).

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – targeting up to 6 Starlink launches this year and will accelerate our cadence next year to put ~720 satellites in orbit for continuous coverage of most populated areas on Earth pic.twitter.com/HF8bCI4JQD

— SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.