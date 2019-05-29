"Я выхожу замуж": Регина Тодоренко готовиться к свадьбе

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России со своим мужем российским певцом Владом Топаловым, рассказала, что готовится сыграть пышную свадьбу с любимым.

Влад и Регина уже более полугода находятся в официальном браке, но на днях таки решили сыграть свадьбу. Об этом Регина сообщила на своей странице в Instagram.

"Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому празднику!" – отметила звезда.

Сейчас подробности свадьбы неизвестны. Отметим, что Топалов и Тодоренко поженились 25 октября 2018 года, когда Регина была на 8 месяце беременности.

Как известно, супруги воспитывают сына Михаила. Беременность Регины Тодоренко официально была скрыта от общественности, хотя поклонники и СМИ уже давно догадывались об ожидании первенца. Впоследствии 5 декабря у нее состоялись роды в обычной городской клинике Москвы. Тогда пара указала другое имя роженицы, чтобы скрыть рождение сына. В интервью Топалов заявил, что Регина – замечательная мама.