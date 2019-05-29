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"Я выхожу замуж": Регина Тодоренко готовиться к свадьбе

"Я выхожу замуж": Регина Тодоренко готовиться к свадьбе
22:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России со своим мужем российским певцом Владом Топаловым, рассказала, что готовится сыграть пышную свадьбу с любимым.

Влад и Регина уже более полугода находятся в официальном браке, но на днях таки решили сыграть свадьбу. Об этом Регина сообщила на своей странице в Instagram.

 
 
 
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#ОК #CoverGirl Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК! @okmagazine_ru @lorealmakeup Фото @dyuzhakin Стиль @paatap Макияж @yanabuzychkina Продюсер @daria.yureskul Локация @agalarovestate Купальник @calzedonia #топаловы2019 #СвадьбаРегинаВлад #свадьба

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому празднику!" – отметила звезда.

Сейчас подробности свадьбы неизвестны. Отметим, что Топалов и Тодоренко поженились 25 октября 2018 года, когда Регина была на 8 месяце беременности.

Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком

Как известно, супруги воспитывают сына Михаила. Беременность Регины Тодоренко официально была скрыта от общественности, хотя поклонники и СМИ уже давно догадывались об ожидании первенца. Впоследствии 5 декабря у нее состоялись роды в обычной городской клинике Москвы. Тогда пара указала другое имя роженицы, чтобы скрыть рождение сына. В интервью Топалов заявил, что Регина – замечательная мама.

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Свадьба, Instagram, Телеведущая, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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