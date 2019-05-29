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В платье от Calvin Klein: Мелания Трамп вернулась в Вашингтон

В платье от Calvin Klein: Мелания Трамп вернулась в Вашингтон
23:56 Ср, 29 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Президентская чета США Дональд и Мелания Трамп завершили ряд официальных выходов в Японии и вернулись домой, в Вашингтон.

Для появления перед американскими папарацци первая леди выбрала лаконичный наряд от отечественного бренда.

Несколько дней подряд Мелания Трамп очаровывала поклонников появлениями перед публикой, для которых выбирала невероятно элегантные образы. Однако командировка подошла к концу и накануне, 28 мая, первая леди США вместе со своим мужем Дональдом Трампом вернулась в Вашингтон.

Вертолет президентской четы приземлился на территории Белого дома, рядом с которым их уже ждали американские журналисты. Перед камерами 49-летняя Мелания Трамп предстала в скромном платье от Calvin Klein, длина которого достигала ниже колена.

 
 
 
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#NEW President Trump and First Lady Melania Trump arriving at the South Lawn of the White House in Washington DC from visiting the State Visit to Tokyo, Japan (May 28, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Акцент, как всегда, был сделан на талию стройной американки, а пышная юбка лишь подчеркнула ее женственную фигуру. Образ довершили туфли-лодочки от Manolo Blahnik, в которых она часто выходит на публику летом.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Первая Леди, Первая леди США, Мелания Трамп.
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