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Горячая штучка: ALYOSHA показала идеальную фигуру в ультра коротком платье

Горячая штучка: ALYOSHA показала идеальную фигуру в ультра коротком платье
22:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

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Несмотря на то, что украинская певица воспитывает 3-летнего Марка и 6-летнего Романа и является прекрасной женой для фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, она еще и успевает следить за своей фигурой.

Недавно ALYOSHA выставила в Instagram новое фото, где она позирует в облегающем коротеньком черном платье и белых кроссовках. Ее фото по-настоящему весеннее. И это черное платьице отлично сидит на певице и демонстрирует ее стройную фигуру.

В комментариях поклонники обсыпали ее комплиментами: "Дякую! Вам дуже личить особливо з новим кольором волосся!", "Богиня", "Красуня, найкраща".

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Напомним, что популярной украинской певице Alyosha 14 мая, исполнилось 33 года. В честь дня рождения известной вокалистки предлагаем вам подборку наиболее популярных песен.

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Знаменитости, Звезды, Alyosha, Новое фото.
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