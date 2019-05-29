Горячая штучка: ALYOSHA показала идеальную фигуру в ультра коротком платье

Новости шоу бизнеса: Весенне-летний период горячих фотографий знаменитостей началось!

Несмотря на то, что украинская певица воспитывает 3-летнего Марка и 6-летнего Романа и является прекрасной женой для фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, она еще и успевает следить за своей фигурой.

Недавно ALYOSHA выставила в Instagram новое фото, где она позирует в облегающем коротеньком черном платье и белых кроссовках. Ее фото по-настоящему весеннее. И это черное платьице отлично сидит на певице и демонстрирует ее стройную фигуру.

В комментариях поклонники обсыпали ее комплиментами: "Дякую! Вам дуже личить особливо з новим кольором волосся!", "Богиня", "Красуня, найкраща".

Напомним, что популярной украинской певице Alyosha 14 мая, исполнилось 33 года. В честь дня рождения известной вокалистки предлагаем вам подборку наиболее популярных песен.