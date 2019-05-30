Скачать
Четверг, 30.05.2019
Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
Итоги 29 мая: Трагедия на шахте, законопроект об импичменте и Саакашвили вернулся
Итоги 29 мая: Трагедия на шахте и законопроект об импичменте
Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии

Алина Гросу засветила свое роскошное помолвочное кольцо

Алина Гросу засветила свое роскошное помолвочное кольцо
08:47 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Уже в июне артистка выйдет замуж за своего возлюбленного - некоего Александра.

Украинская поп-исполнительница Алина Гросу похвасталась в сети роскошным помолвочным кольцом.

Своим отношениям Гросу посвятила четверостишие на личной странице в Instagram, к которому также добавила фото с кольцом на правой руке.

"Я в любви совсем не профи… Лучше заварю тебе, любимый, кофе. Выключу будильник и на авиарежим… Давай сбежим", - написала под снимком певица. 

Как две капли: Алина Гросу поделилась снимком с братом

Фото Гросу собрало более 17 тыс. лайков ее поклонников, которые расхвалили внешность певицы и пожелали ей настоящего семейного счастья.

Свадьбу Алина Гросу сыграет в Венеции. О ее женихе на текущий момент известно лишь то, что он - начинающий бизнесмен. Познакомилась пара н асъемочной площадке сериала, в котором недавно снялась певица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Помолвка, Кольцо, Алина Гросу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
02 Волкер сообщил, что на встрече Трампа и Путина будет обсуждаться вопрос Украины
03 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
04 Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
05 Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
На Донбассе боевики 19 раз нарушали &quot;режим тишины&quot;
На Донбассе боевики 19 раз нарушали "режим тишины"
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Рецепт дня: халва из кунжута
Рецепт дня: халва из кунжута
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь