Алина Гросу засветила свое роскошное помолвочное кольцо

Новости шоу бизнеса: Уже в июне артистка выйдет замуж за своего возлюбленного - некоего Александра.

Украинская поп-исполнительница Алина Гросу похвасталась в сети роскошным помолвочным кольцом.

Своим отношениям Гросу посвятила четверостишие на личной странице в Instagram, к которому также добавила фото с кольцом на правой руке.

"Я в любви совсем не профи… Лучше заварю тебе, любимый, кофе. Выключу будильник и на авиарежим… Давай сбежим", - написала под снимком певица.

Фото Гросу собрало более 17 тыс. лайков ее поклонников, которые расхвалили внешность певицы и пожелали ей настоящего семейного счастья.

Свадьбу Алина Гросу сыграет в Венеции. О ее женихе на текущий момент известно лишь то, что он - начинающий бизнесмен. Познакомилась пара н асъемочной площадке сериала, в котором недавно снялась певица.